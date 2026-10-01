KEMP. Für den Moment, der zählt.Manchmal kommt alles auf einmal

Urlaub geplant, eine Familienfeier steht an – und plötzlich muss auch noch das Auto in die Werkstatt oder die Waschmaschine gibt den Geist auf? Gerade im Familienalltag gibt es Momente, in denen kurzfristig finanzieller Spielraum gefragt ist.

Wenn unvorhergesehene Ausgaben das Haushaltsbudget belasten, suchen viele Menschen nach einer unkomplizierten Lösung zur Überbrückung. Ein klassischer Kredit bei der Bank scheidet in solchen Momenten oft aus: Er erfordert umfangreiche Einkommensnachweise, Bonitätsprüfungen sowie Schufa-Auskünfte und nimmt Tage oder gar Wochen an Bearbeitungszeit in Anspruch.

Eine bewährte, sichere und faire Alternative bietet der Gang ins Leihhaus. Das Prinzip ist denkbar einfach und hat sich seit Jahrhunderten etabliert: Sie beleihen einen wertvollen Gegenstand aus Ihrem Besitz und erhalten das Geld sofort in bar. Unbürokratisch, diskret und ohne Schufa-Abfrage.

Was kann beliehen werden?

Schmuck und Edelmetalle: Gold-, Silber- und Brillantschmuck, Perlen, Münzen, Besteck und Silberwaren. Uhren: Hochwertige Marken- und Luxusuhren.

In drei einfachen Schritten zum Sofortgeld

Der Weg zum Pfandkredit erfordert weder Antragsformulare noch Nachweise über Ihr Gehalt:

1. Lieblingsstück & Ausweis einpacken: Kommt einfach in einer unserer sechs KEMP-Filialen in Köln vorbei. Bringt euer Pfand und einen gültigen, amtlichen Lichtbildausweis mit.

2. Professionelle Wertermittlung: Die erfahrenen Mitarbeiter bewerten Ihren Gegenstand direkt vor Ort transparent und legen die maximale Darlehenshöhe fest.

3. Bargeld sofort mitnehmen: Sie erhalten Ihren Pfandschein sowie den vereinbarten Kreditbetrag direkt in bar ausgehändigt – schnell und ohne Wartezeit.

Volle Flexibilität, transparente Kosten und kein Risiko

Ein Pfandkredit ist eine faire Lösung für den finanziellen Engpass zwischendurch, ohne das Risiko einer Neuverschuldung einzugehen:

Keine Schufa und Gehaltsnachweise: Ihre Daten bleiben geschützt. Der Kredit wird ausschließlich durch den Wertgegenstand besichert. Keine persönliche Haftung: Sollten Sie das Pfand nicht wieder auslösen können, wird es nach Ablauf der Frist öffentlich versteigert. Ihnen entstehen keine persönlichen Schulden oder Folgekosten. Flexible Laufzeiten: Der Pfandschein gilt regulär für vier Monate (zuzüglich einem zusätzlichen Karenzmonat). Sie können Ihren Gegenstand jederzeit abholen oder die Laufzeit durch Begleichung der Zinsen und Gebühren verlängern – auf Wunsch auch bequem per Banküberweisung. Gesetzlich geregelte Gebühren: Die Konditionen sind klar strukturiert, gesetzlich verankert und fair nachvollziehbar.

Leihhäuser KEMP – 6 Mal in Köln

Eine einfache Lösung für den finanziellen Engpass zwischendurch. Egal, in welchem Kölner Stadtteil Sie zu Hause sind, die Leihhäuser KEMP sind direkt in Ihrer Nähe erreichbar: Köln-Innenstadt, Köln-Sülz, Köln-Ehrenfeld, Köln-Nippes, Köln-Kalk, Köln-Mülheim.

Leihhäuser Kemp GmbH ist Mitglied im Zentralverband des Deutschen Pfandkreditgewerbes e. V.

Mehr Infos und Kontaktmöglichkeiten gibt es auf der Homepage.