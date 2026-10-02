KEMP. Für den Moment, der zählt.Wenn das Leben mal wieder alles auf einmal schickt

Ob die Waschmaschine mitten im Wäscheberg streikt, das Familienauto spontan in die Werkstatt muss oder der Geburtstag der Kleinen vor der Tür steht: Ein voller Familienalltag steckt voller Überraschungen und leider auch manchmal voller ungeplanter Kosten. Wenn dann alles auf einmal kommt, kann das Haushaltsbudget ganz schön durcheinandergeraten.

Genau in solchen Momenten lassen wir euch nicht allein. Ein Pfandkredit ist eure unkomplizierte Brücke, um schnell und sorgenfrei wieder durchzuatmen. Ganz ohne Papierkram, Gehaltsnachweise oder Schufa-Auskunft.

Gemeinsam schaffen wir schnell wieder finanziellen Freiraum

Bei den Leihhäusern KEMP bringen wir euch die finanzielle Leichtigkeit in den Alltag zurück. Wenn ihr spontan Bargeld braucht, könnt ihr liebgewonnene Schätze ganz einfach und sicher als Pfand bei uns hinterlegen:

Schmuckstücke aus Gold, Silber oder mit Brillanten Echte Perlen, wertvolle Münzen und Silberwaren Hochwertige Marken- und Luxusuhren

In 3 einfachen Schritten zu eurer Familiensicherheit

1. Lieblingsstück & Ausweis einpacken: Kommt einfach in einer unserer sechs KEMP-Filialen in Köln vorbei. Bringt euer Pfand und einen gültigen, amtlichen Lichtbildausweis mit.

2. Ehrliche & transparente Bewertung: Unsere erfahrenen Teams nehmen sich Zeit für euch, bewerten eure Wertsachen fair und erklären euch ganz genau, welche Darlehenshöhe möglich ist.

3. Bargeld direkt mitnehmen: Nach dem Ausstellen des Pfandscheins erhaltet ihr das Geld sofort bar auf die Hand.

Flexibel, sicher und genau auf euren Alltag abgestimmt

Wir wissen, dass das Familienleben Flexibilität braucht. Euer Pfandschein läuft ganz entspannt über vier Monate, plus einen vollen Monat Karenzzeit. Ihr entscheidet selbst, was am besten passt: Löst euer Pfand innerhalb dieser Zeit wieder ein oder verlängert die Laufzeit ganz unkompliziert durch die Zahlung der Zinsen und Gebühren (auf Wunsch auch bequem per Banküberweisung).

Das Beste daran: Eure Privatsphäre bleibt zu 100 Prozent geschützt. Der Kredit ist rein durch eure Wertsache abgesichert. Falls eine Auslösung einmal gar nicht klappt, haftet ihr niemals persönlich, es entstehen keine Schulden oder versteckten Folgekosten. Sämtliche Gebühren sind gesetzlich streng geregelt und von Anfang an absolut transparent.

Sechsmal in Köln ganz in eurer Nähe

Ob Innenstadt, Sülz, Ehrenfeld, Nippes, Kalk oder Mülheim, eine Tür zu KEMP steht für euch immer offen.

Leihhäuser KEMP – damit kleine Engpässe euren Familienalltag nicht aus dem Takt bringen.

Die Leihhäuser Kemp GmbH ist Mitglied im Zentralverband des Deutschen Pfandkreditgewerbes e. V.

Mehr Informationen & alle Standorte gibt es hier.