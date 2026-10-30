Soziale Netzwerke, Künstliche Intelligenz und digitale Medien gehören für Kinder und Jugendliche selbstverständlich zum Alltag. Sie bieten Chancen, ermöglichen Austausch und machen neugierig. Gleichzeitig stellen sie Familien vor Fragen: Wie schützen wir Kinder vor Cybermobbing und problematischen Inhalten? Woran lassen sich manipulierte Bilder erkennen? Welche Rechte gelten im Netz? Und wo gibt es Unterstützung, wenn aus Unsicherheit eine konkrete Sorge wird?

Am Freitag, 13. November 2026, um 17:30 Uhr lädt die DEVK mit Unterstützung der Kölner Stadt-Anzeiger Medien zu einem kostenlosen Online-Elternabend ein. Eltern, Großeltern und andere Bezugspersonen erhalten Orientierung und praktische Anregungen, um Kinder und Jugendliche in ihrer digitalen Lebenswelt zu begleiten.

Gemeinsam Orientierung finden

Niemand muss auf jede digitale Frage sofort eine Antwort haben. Entscheidend ist, im Gespräch zu bleiben, Risiken zu erkennen und passende Hilfsangebote zu kennen. Der Elternabend verbindet Perspektiven aus Medienpädagogik, Kinderschutz und Recht. Dabei geht es um Herausforderungen im Familienalltag ebenso wie um Möglichkeiten, Kinder im Umgang mit digitalen Medien zu stärken.

Fachwissen trifft auf junge Perspektiven

Auf dem Podium sprechen Dr. Nabila Abaza-Uhrberg, Leiterin Konzernrecht und Vorständin der DEVK Rechtsschutz-Versicherungs-AG, Johanna Wunsch, Medienpädagogin bei der Landesanstalt für Medien NRW, und Lars Hüttler, Geschäftsführer des Kinderschutzbundes Köln. Zwei jugendliche Medienscouts des Erzbischöflichen Irmgardis-Gymnasiums in Köln ergänzen die Runde mit Einblicken in den digitalen Schulalltag. Sie bringen die Sicht derjenigen ein, die täglich mit sozialen Netzwerken und digitalen Trends aufwachsen.

Fragen sind willkommen

Durch den Abend führt Kristina Sczesny, Moderatorin bei Radio Köln. Im Anschluss an das Expertengespräch können Teilnehmende über die Chatfunktion Fragen einreichen. Ausgewählte Fragen greift die Moderatorin gemeinsam mit den Expertinnen und Experten auf. So entsteht ein Austausch, der die Anliegen von Familien aufnimmt und Anregungen für den Alltag vermittelt.