„Local Hero Bingo!“Erste Ziehung und erste Show

Neue Lotterie, eigene Show und erster Auftritt für ein Herzensprojekt aus Nordrhein-Westfalen: Mit „Local Hero Bingo!“ hat WestLotto nicht nur ein neues Produkt für NRW auf den Weg gebracht, sondern dafür gemeinsam mit RTL Studios auch ein völlig neues Showformat entwickelt, das von Amiaz Habtu moderiert wird. Im Mittelpunkt steht neben den Gewinnzahlen auch ehrenamtliches Engagement. So traten in der ersten Show Petra und Lars für ihren Verein „Tierschutz mit Herz“ aus Köln-Rösrath in zwei Quizrunden miteinander an. Insgesamt erspielten sie 6.000 Euro und können nun endlich die Erneuerung der Zaunanlage ihrer Hundewiese realisieren.

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Einblick

Außenreporterin Luisa Charlotte Schulz hatte das Projekt vorgestellt, für das sich die beiden engagieren und Einblick in ihre Arbeit gegeben. Damit wird deutlich, um was es bei der „Local Hero Bingo!-Show“ geht: Unterhaltung mit Mehrwert zu verbinden und Menschen sichtbar zu machen, die sich in NRW für die Gemeinschaft engagieren.

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Unterstützung

Mit der Kombination aus Lotterie, Quizshow und Unterstützung lokaler Projekte über die Bingo! Ehrenamtsstiftung NRW gGmbH beschreitet WestLotto neue Wege. „Local Hero Bingo!“ rückt engagierte Menschen und Initiativen aus Nordrhein-Westfalen in den Mittelpunkt und bietet ihnen die Chance auf zusätzliche Förderung.

Die „Local Hero Bingo!-Show“ ist sonntags ab 18 Uhr kostenlos und ohne Registrierung bei RTL+ und YouTube zu sehen.

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