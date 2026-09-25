Woche für Woche können Teilnehmende mit ihrem Bingo!-Los Gewinne erzielen – bis zu drei Millionen Euro (Chance 1:1,2 Mio.). Zugleich stehen Ehrenamtliche in Vereinen, Initiativen und Organisationen im Mittelpunkt.

Sonntags ab 18 Uhr

Am 21. September (Montag) startete der Verkauf. Mehr noch: Die neue Lotterie bietet eine eigene TV-Sendung! Die Local Hero Bingo!-Show ist sonntags ab 18 Uhr – erstmals am 27. September – kostenlos und ohne Registrierung bei RTL+ und auf YouTube zu sehen. Moderiert wird die Sendung von Amiaz Habtu.

Ehrenamtliche Projekte

In der Show werden nicht nur die Gewinnzahlen präsentiert, sondern von Außenreporterin Luisa Charlotte Schulz ehrenamtliche Projekte vorgestellt. Im Mittelpunkt stehen engagierte Persönlichkeiten aus NRW, die sich mit Herzblut für andere einsetzen. In der rund 30-minütigen Sendung spielen außerdem zwei Ehrenamtler für einen guten Zweck. In zwei Quizrunden werden acht Fragen gestellt. Für jede richtige Antwort wird ein fester Geldbetrag für das unterstützte Projekt erspielt. Im Finale müssen acht Fragen in Folge korrekt beantwortet werden, um denHauptgewinn zu erzielen.

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In Deutschland lizenzierter Anbieter. Teilnahme ab 18 Jahren. Glücksspiel kann süchtig machen!www.check-dein-spiel.de oder 0800 1372700. Jackpot-Chance 1:1,2 Mio.