Während hierzulande Toilettenpapier noch Standard ist, setzen Millionen Menschen in Fernost längst auf die sanfte Reinigung mit warmem Wasser. In Japan gehören Dusch-WCs seit Jahrzehnten selbstverständlich zum Alltag und stehen dort für Komfort, Hygiene und ein besonderes Verständnis von Wohlbefinden.

Komfort, der begeistert

Moderne Dusch-WCs bieten heute weit mehr als nur einen Wasserstrahl. Individuell einstellbare Wassertemperaturen, Sitzheizung, Warmluftföhn und intelligente Hygienefunktionen sorgen für ein völlig neues Komfortgefühl im Badezimmer. Und das bei einfacher, intuitiver Bedienung.

Ich kenne keinen Kunden, der seine Entscheidung für ein Dusch-WC jemals bereut hätte. Andreas Stach von Goltzheim, Badexperte bei müller + sohn

Mehr Lebensqualität im Alltag

Gerade im Alter oder bei körperlichen Einschränkungen bietet ein Dusch-WC ein echtes Stück Lebensqualität. Denn es ermöglicht eine selbstständige, würdige Körperpflege – ohne fremde Hilfe. Das steigert nicht nur das Wohlbefinden, sondern erhält auch ein Stück Unabhängigkeit im Alltag.

Dabei lassen sich moderne Dusch-WCs häufig einfacher nachrüsten, als viele Menschen vermuten. Und das Beste: Bei einem Wohnungswechsel lässt sich das Dusch-WC einfach mitnehmen und in der neuen Wohnung wieder montieren. So bleibt der gewohnte Komfort jederzeit erhalten.

Das Team von müller + sohn steht beim Info-Treff Rede und Antwort. Copyright: zVg

Die Themen beim Info-Treff

Hygiene neu gedacht: Warum Wasser besser reinigt als Papier – und was Studien sagen. Mehr Komfort im Alltag: Von Sitzheizung bis Warmluftföhn – Hightech trifft Wohlbefinden. Selbstständigkeit: Wie ein Dusch-WC die Lebensqualität bei Einschränkungen steigert. Einbau leicht gemacht: So einfach lässt sich ein Dusch-WC nachrüsten – und sogar mitnehmen.

Live erleben & ausprobieren

Testen Sie ein modernes Dusch-WC, ganz unverbindlich vor Ort! Informieren Sie sich bei unseren Info-Treff und erleben Sie live die Kombination aus einzigartiger Lebenskultur und modernster Technologie.

Wann: Donnerstag, 27. August 2026, um 17 Uhr und 19 Uhr Wo: müller + sohn bad + heizung GmbH, Elisabethstraße 10A, 50226 Frechen Kosten: Die Teilnahme ist kostenlos, die Plätze sind begrenzt. Anmeldung: Tel.: 02234/53571 oder online.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch! Ihr Team von müller + sohn bad + heizung GmbH.

Mehr zum Thema gibt es hier.