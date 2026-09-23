Rund ein Drittel unseres Lebens verbringen wir im Schlaf, rund vier Monate im Jahr. Zeit, in der wir loslassen, Kraft sammeln und unserem Körper Erholung schenken. Umso wichtiger ist eine Matratze, auf der wir uns geborgen fühlen und die uns verlässlich trägt.

Beim Matratzenkauf zählen oft Preis, Härtegrad oder Bewertungen. Doch das gute Gefühl beginnt tiefer: bei geprüften, waschbaren Materialien, allergikerfreundlichen Bezügen und einem Aufbau, der den Körper Nacht für Nacht spürbar unterstützt.

Wer morgens mit Rücken- oder Schulterschmerzen aufwacht, weiß, wie sehr schlechter Schlaf den Tag belastet. Was viele nicht wissen: Ein ideales Schlafsystem kann Reflux lindern und Schmerzen vorbeugen sowie Verspannungen reduzieren.

Genau an diesem Punkt trennt sich eine einfache Liegefläche von einem durchdachten Schlafsystem: Entscheidend ist nicht nur, ob eine Matratze bequem wirkt, sondern ob sie den Körper nachhaltig unterstützt und Vertrauen in Material, Verarbeitung und Beratung schafft.

„Made in Germany“ – aber wirklich!

Röwa Matratzen setzen genau hier an. Sie werden in Deutschland hergestellt und reagieren mit unterschiedlichen Liegezonen fein auf den Körper. Besonders die Schulterzone schenkt Entlastung und hilft, nachts ergonomisch richtig zur Ruhe zu kommen.

Finden Sie jetzt Ihre passende Matratze – mit persönlicher Beratung bei Ihrem Röwa Partner in Köln.

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Eine gute Matratze zeigt, was in ihr steckt.

Auch bei den Materialien geht Röwa eigene Wege. Die eigens entwickelten Schäume AirCon® Cell und MTS biosyn® sind durch renommierte Institute geprüft und stehen für Qualität, Schadstofffreiheit, Langlebigkeit und das beruhigende Gefühl, Nacht für Nacht gut aufgehoben zu sein.

Eine gute Matratze zeigt, was in ihr steckt: transparente Materialien, nachvollziehbare Konstruktion und echte Qualitätsmerkmale. Sie schafft Vertrauen und macht den Kauf zu einer Entscheidung für Ruhe, Erholung und viele Jahre guten Schlaf.

Bettenfachgeschäfte wissen, was sie tun!

Welche Matratze wirklich passt, entscheidet sich nicht durch Produktfoto oder Online-Bewertung. Schlaf ist persönlich. Jeder Körper liegt anders und deshalb braucht es Beratung, die zuhört, hinsieht und individuell begleitet.

In Köln und Umgebung können Röwa Matratzen bei spezialisierten Händlern in Ruhe ausprobiert werden. Geschulte Schlafberater nehmen sich Zeit für Liegefühl, Schlafposition und körperliche Bedürfnisse, damit aus Beratung eine passende Lösung wird.

„Unsere Fachhändler sind speziell geschult, auf Ihre Bedürfnisse einzugehen. Unsere Produkte bieten Ihnen die Möglichkeit, Ihren Schlaf individuell und nachhaltig zu verbessern.“ – Röwa

Ob Taschenfederkern oder Schaum, fest oder weich: Erst beim persönlichen Probeliegen spürt man, was wirklich passt. Dort beginnt guter Schlaf. Mit Kompetenz, Erfahrung und echtem Körpergefühl.

Und denken Sie immer daran: Ihr Bett ist das meistgenutzte Möbelstück in Ihrem Haushalt.