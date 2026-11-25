Zur Jubiläumsfeier der Stiftung der Volksbank Köln kamen 180 Gäste im Wartesaal am Dom zusammen: Vertreterinnen und Vertreter von Vereinen, Politik und Wirtschaft sowie Persönlichkeiten aus Sport, Karneval und dem sozialen Bereich. Durch den Abend führte Sonja Krämer, Vorsitzende des Stiftungsvorstands.

1996 wurde der Verein „miteinander füreinander“ aus der damaligen Dellbrücker Volksbank heraus gegründet. Auf Bonner Seite beschloss die Vertreterversammlung 2012 einen Solidaritätsfonds. 2019 wurden beide Initiativen nach der Bankenfusion zusammengeführt.

Für die Jubiläumsaktion „30 Jahre – 30 Vereine“ stellte die Stiftung zusätzlich 111.000 Euro bereit. 122 Vereine bewarben sich, 30 erhielten je 3.000 Euro. Aus diesen wählte eine Jury drei Projekte mit besonders außergewöhnlichem Engagement aus. Der Jury gehörten an: Marion Halfmann (Präsidentin Hochschule Bonn-Rhein-Sieg), Regine Runte (COO Kölner Stadt-Anzeiger Medien), Hans-Gerd Pützstück (Vorsitzender Stiftungskuratorium), Volker Groß (Chefredakteur Radio Bonn/Rhein-Sieg), Ute Ahn (stellv. Vorsitzende Stiftungskuratorium), Bastian Campmann (Frontmann Kasalla und Schirmherr des Stiftungsjubiläums), Dr. Nicole Grünewald (Präsidentin IHK Köln) und Monika Lütz-Blömers (Stiftungsrat).

Bastian Campmann (vorne l.), Kasalla-Frontmann und Schirmherr des Stiftungsjubiläums, zeichnet die DLRG Porz aus. Copyright: zVg

Die drei Gewinner erhielten je 10.000 Euro, sowie ein HERZSTÜCK – eine Trophäe der Stiftung, die künftig jährlich an einen Verein in der Region verliehen wird.

„Hinter jedem dieser Projekte stehen Menschen, die nicht wegsehen, sondern anpacken. Als Genossenschaftsbank wissen wir: Was einer alleine nicht schafft, das schaffen viele“, so Jürgen Pütz, Vorstandsvorsitzender der Volksbank Köln Bonn.

Für Lacher sorgte das Bonner Springmaus-Team mit Impro-Sequenzen. Ihre Botschaft: Gute Taten brauchen kein Drehbuch. Vieles entsteht erst im guten Miteinander.