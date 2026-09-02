Transparente Schienen statt Brackets – bequem im Alltag.
Woche der Aligner in KölnKorrektur von Zahnfehlstellungen
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Vergessen Sie Brackets oder dicke Kunststoffplatten: Mit Alignern können wir in unserer Kölner Zahnarztpraxis Zahnfehlstellungen mithilfe eines transparenten Schienensystems korrigieren. In regelmäßigen Abständen werden die jeweils für Sie vorgefertigten Schienen gewechselt, bis sich die Zähne schließlich in der gewünschten Endposition befinden. Diese Schienen haben einen hohen Tragekomfort und beeinträchtigen Sie in keiner Weise in Ihrem Alltag.
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Infos und Kontakt
Zahnkultur MVZ GmbH
Christophstraße 7, 50670 Köln
Telefon 0221/99 03 00