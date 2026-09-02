Vergessen Sie Brackets oder dicke Kunststoffplatten: Mit Alignern können wir in unserer Kölner Zahnarztpraxis Zahnfehlstellungen mithilfe eines transparenten Schienensystems korrigieren. In regelmäßigen Abständen werden die jeweils für Sie vorgefertigten Schienen gewechselt, bis sich die Zähne schließlich in der gewünschten Endposition befinden. Diese Schienen haben einen hohen Tragekomfort und beeinträchtigen Sie in keiner Weise in Ihrem Alltag.

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Dr. Birgit Imping, Ihre Expertin für Aligner in Köln. Copyright: zVg

Infos und Kontakt

Zahnkultur MVZ GmbH

Christophstraße 7, 50670 Köln

Telefon 0221/99 03 00

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