Ob auf dem Balkon oder auf dem Dach: Wenn du Solarstrom erzeugst, möchtest du möglichst viel davon selbst nutzen. Das ist jedoch nicht immer einfach. Die Solarmodule produzieren den meisten Strom tagsüber, wenn die Sonne am intensivsten scheint. Zu dieser Zeit wird in vielen Haushalten jedoch vergleichsweise wenig Energie verbraucht. Der Strombedarf steigt häufig erst am Abend – etwa beim Kochen, Waschen oder Laden eines Elektroautos.

Ein Batteriespeicher kann diese zeitliche Lücke überbrücken. Er nimmt überschüssige Energie auf und stellt sie wieder bereit, sobald sie im Haushalt gebraucht wird. Dadurch kann mehr selbst erzeugter Solarstrom genutzt und der Bezug von Netzstrom reduziert werden.

Zendure, ein Vorreiter für Plug-in-Energiemanagement, kombiniert dafür leistungsfähige Speicherhardware mit intelligentem Energiemanagement. Aktuell kannst du dir im Sunshine Sale zwei SolarFlow-Systeme mit bis zu 45% Rabatt sichern.

Wer vom Sunshine Sale profitieren möchte, sollte nicht zu lange warten: Die Aktion läuft nur noch bis zum 15. September. Bis dahin kannst du dir dein neues SolarFlow-System mit bis zu 45% Rabatt sichern.

Über Zendure

Zendure entwickelt Plug-in-Lösungen für das Energiemanagement im Haushalt und zählt zu den Vorreitern in diesem Bereich. Das Unternehmen ist in Deutschland sowie in Technologiezentren im Silicon Valley, in der Greater Bay Area in China und in Japan vertreten. Ziel von Zendure ist es, Haushalten weltweit die Freiheit zu geben, ihre Energie selbstbestimmt zu steuern. Die Grundlage dafür bildet das SolarFlow-Ökosystem, das modulare Speicherlösungen, intelligentes Energiemanagement und die flexible Einbindung von Solarenergie miteinander verbindet.

Zendure Sunshine Sale Copyright: Zendure

Angebote aus dem Zendure Sunshine Sale:

SolarFlow 2400 Pro – Speichersystem für leistungsstarke PV-Installationen

SolarFlow 2400 Pro ist ein KI-gestütztes, bidirektionales AC-Speichersystem für Balkon-PV und größere Dach-PV-Anlagen. Es richtet sich an Nutzer, die ihre Photovoltaikanlage von Anfang an großzügiger dimensionieren und ein leistungsstarkes Setup zu Hause betreiben möchten.

Vier unabhängige MPPT-Eingänge verarbeiten zusammen bis zu 3.000 Watt PV-Leistung, was besonders bei unterschiedlichen Modulausrichtungen, Teilverschattung oder wechselnden Lichtverhältnissen Vorteile bietet. Die Einspeiseleistung liegt standardmäßig bei 800 Watt und kann auf bis zu 2.400 Watt erhöht werden. Die Basiskapazität von 2,4 kWh lässt sich je nach Konfiguration auf bis zu 14,4 kWh, mit AB3000L-Batterien sogar auf bis zu 16,8 kWh erweitern. Bei hoher Last kann das System zusätzlich Netzstrom beziehen und so bis zu 3.200 Watt bereitstellen.

Jetzt zugreifen und 38% Rabatt sichern: Im Zendure Sunshine Sale ist dieses Speichersystem noch bis zum 15. September zu einem attraktiven Aktionspreis erhältlich.

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SolarFlow 2400 AC+ – Speichersystem für bestehende PV-Dachanlagen

Wer bereits eine Photovoltaikanlage auf dem Dach besitzt und diese um einen Batteriespeicher erweitern möchte, kann mit dem SolarFlow 2400 AC+ die vorhandene Anlage nachrüsten. Das AC-gekoppelte System lässt sich in die bestehende Energieinfrastruktur integrieren und speichert überschüssigen Solarstrom, damit dieser später im Haushalt genutzt werden kann.

Der SolarFlow 2400 AC+ kann mit bis zu 2.400 Watt laden und entladen. Die Einspeiseleistung liegt standardmäßig bei 800 Watt und lässt sich bei Bedarf auf bis zu 2.400 Watt erhöhen. Die integrierte Speicherkapazität von 2,4 kWh kann mit zusätzlichen Batterien auf bis zu 14,4 kWh erweitert werden, im Premium-Setup sind sogar bis zu 16,8 kWh möglich. So lässt sich die Speichergröße flexibel an den Energiebedarf des Haushalts anpassen.

Der SolarFlow 2400 AC+ kann mit bis zu 2.400 Watt laden und entladen. Die Einspeiseleistung liegt standardmäßig bei 800 Watt und lässt sich bei Bedarf auf bis zu 2.400 Watt erhöhen. Die integrierte Speicherkapazität von 2,4 kWh kann mit zusätzlichen Batterien auf bis zu 14,4 kWh erweitert werden, im Premium-Setup sind sogar bis zu 16,8 kWh möglich. So lässt sich die Speichergröße flexibel an den Energiebedarf des Haushalts anpassen.

Jetzt zugreifen und 36% Rabatt sichern: Noch bis zum 15. September gibt es das Speichersystem im Zendure Sunshine Sale zum Aktionspreis.

Intelligentes Energiemanagement

Im Haushalt ändern sich Stromerzeugung und -verbrauch ständig. Das Home Energy Management System HEMS 2.0 von Zendure bündelt Komponenten wie Solarpanels, Batteriespeicher, Wärmepumpen und Elektrofahrzeuge auf einer einzigen Plattform. Das System kann die Energieflüsse intelligent steuern und die verschiedenen Geräte aufeinander abstimmen.

Für die Analyse und Steuerung kommt ZENKI, Zendures KI-Technologie, zum Einsatz. Die Anwendung bezieht unter anderem Verbrauchsmuster, Wetterprognosen, Strompreise und den aktuellen Batteriestand ein. Auf dieser Grundlage können Lade- und Entladevorgänge automatisch angepasst werden. Über die Anbindung an mehr als 840 europäische Energieanbieter lassen sich zudem unterschiedliche Tarife und Preisdaten in die Planung einbeziehen.

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Dynamischer Stromtarifservice

Mit ZenWave ergänzt Zendure seine Speicherlösungen um einen eigenen dynamischen Stromtarifservice. Im Unterschied zu klassischen Festpreistarifen orientiert sich ZenWave an den Echtzeit-Marktpreisen der europäischen Strombörse (EEX) und setzt auf 100% zertifizierten Ökostrom. Gemeinsam mit HEMS 2.0 und ZENKI können günstige Strompreisphasen automatisch erkannt und für den Energiebezug oder das Laden des Speichers genutzt werden.

Welches Einsparpotenzial dadurch entstehen kann, zeigt ein Beispiel von Zendure: Ein Haushalt in Leipzig mit einem Jahresverbrauch von 5.000 kWh kann demnach gegenüber einem lokalen Festpreistarif rund 620 Euro Stromkosten pro Jahr sparen. Werden dynamischer Tarif, Batteriespeicher und die Steuerung durch ZENKI kombiniert, sind laut Zendure in bestimmten Szenarien Einsparungen von bis zu 2.121 Euro jährlich möglich. Die tatsächliche Ersparnis hängt jedoch von verschiedenen Faktoren ab – darunter der individuelle Verbrauch, die erzeugte Solarstrommenge, die Speichergröße und die Entwicklung der Strompreise.

Jetzt Solarstrom flexibler nutzen und beim Kauf sparen

Mit den SolarFlow-Systemen bietet Zendure Lösungen für unterschiedliche Photovoltaik-Setups: Wenn du deine Photovoltaikanlage von Anfang an großzügiger dimensionieren und ein leistungsstarkes Setup zu Hause betreiben möchten, ist das SolarFlow-System SolarFlow 2400 Pro die passende Wahl. Betreibst du bereits eine Photovoltaikanlage auf dem Dach und möchtest sie unkompliziert um einen Speicher erweitern, eignet sich der SolarFlow 2400 AC+.

Zusammen mit HEMS 2.0 und der KI-Technologie ZENKI können Solarstrom, Speicher und der Stromverbrauch im Haus intelligent aufeinander abgestimmt werden. Der dynamische Stromtarifservice ZenWave ermöglicht es zudem, günstige Strompreisphasen gezielt zu nutzen. Sicherheitsfunktionen sowie die Anbindung an Smart-Home-Plattformen runden das Angebot ab.

Wer den Eigenverbrauch erhöhen, seine Stromversorgung effizienter steuern oder eine bestehende Photovoltaikanlage nachrüsten möchte, findet im Sunshine Sale einen passenden Anlass. Die Aktion läuft noch bis einschließlich 15. September. Je nach Angebot sind die SolarFlow-Systeme mit bis zu 45% Rabatt beziehungsweise bis zu 1.050 Euro Preisvorteil erhältlich.