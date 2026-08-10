Bei der Eurojackpot-Ziehung am vergangenen Freitag (7. August) lauteten die Gewinnzahlen 1, 3, 6, 13 und 23. Als Eurozahlen wurden 5 und 7 ermittelt. Ein Tipper aus Nordrhein-Westfalen traf als Einziger den ersten Rang und ist nun um rund 32,7 Millionen Euro reicher. Der neue Multimillionär spielte anonym und gab seinen Spielauftrag im Raum Gelsenkirchen/Recklinghausen erst am Ziehungstag ab. Mit lediglich drei getippten Reihen auf einem Normalschein gelang ihm der Volltreffer. Der Spieleinsatz betrug 10,50 Euro inklusive Bearbeitungsgebühr.

Weitere Hochgewinner

Sechs weitere Spielteilnehmer, die den zweiten Rang trafen, stammen aus Hessen, Nordrhein-Westfalen (2x), Polen sowie Schweden (2x) und dürfen sich jeweils über 307.978,60 Euro freuen.

Nächste Ziehung

Auch zur nächsten Ziehung besteht wieder die Chance auf einen zweistelligen Millionengewinn. Der Eurojackpot startet am kommenden Dienstag (11. August) mit zehn Millionen Euro im obersten Rang (Jackpot-Chance 1:140 Mio.). Weitere Informationen gibt es in allen Lotto-Annahmestellen oder unter www.eurojackpot.de.

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