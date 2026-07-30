Stellen Sie sich vor, jeden Tag mit Spielspaß eine neue Chance auf Gewinne zu bekommen – das ist KENO!
Jeden Tag Spannung mit KENOMit dieser Zahlenlotterie gibt es täglich die Gelegenheit aufs Glück
Mit dieser Zahlenlotterie gibt es täglich die Gelegenheit aufs Glück. Ob ein kleiner Adrenalinkick oder einfach nur Spaß am Spiel: KENO bietet eine Mischung aus Spannung und Gewinnchancen, die die Spielteilnehmer immer wieder begeistert.
Zwei bis zehn Zahlen:
1 - Tippfeld: Kreuzen Sie zwischen zwei und zehn Zahlen aus 70 an, Quicktipps sind auch möglich. 20 Zahlen werden täglich gezogen.
2 - KENO-Typ: Markieren Sie, wie viele Zahlen Sie spielen möchten. Die Anzahl der getippten Zahlen bestimmen Ihren KENO-Typ. Wenn Sie zum Beispiel zwei Zahlen auswählen, spielen Sie den KENO-Typ 2.
3 - Spieleinsatz: Bestimmen Sie durch die Höhe Ihres Einsatzes die Höhe eines möglichen Gewinns – ein, zwei, fünf oder zehn Euro sind je Tipp möglich. Bei einem Euro Einsatz können Sie beim KENO-Typ 10 bis zu 100.000 Euro gewinnen, bei 10 Euro Einsatz bis zu eine Million Euro (Chance 1: rd. 2,1 Mio).
4 - Anzahl der Ziehungen: An wie vielen Ziehungen möchten Sie teilnehmen? Diese finden täglich statt.
5 - plus 5: die tägliche Zusatzlotterie – Hauptgewinn 5.000 Euro (Chance 1:100.000).
In Deutschland lizenzierter Anbieter. Teilnahme ab 18 Jahren. Glücksspiel kann süchtig machen!
www.check-dein-spiel.de oder 0800 1372700. Chance auf den Spitzengewinn 1 : rd. 2,1 Mio.