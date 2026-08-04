Die Aussichten, endlich Sechs Richtige oder sogar Sechs Richtige plus Superzahl zu erzielen, sind besser als bei einem normalen Lottotipp. Denn damit werden je Tipp nur sechs Zahlen ins Rennen um den Jackpot geschickt.

Das ist bei den Spielgemeinschaften anders: Statt sechs werden 10, 13 oder 14 Glückszahlen gespielt (ausschließlich per QuickTipp). Daraus werden alle denkbaren Sechser-Kombinationen gebildet. Je mehr Zahlen, desto mehr Tipps und desto mehr Gewinn-Chancen!

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Die einzelnen Spielgemeinschaften bieten 210, 1.716 und 3.003 Tipps. Die Gewinne werden in 30, 132 oder 91 Anteile aufgeteilt. Je Spielgemeinschaft können pro Spielschein bis zu fünf Anteile erworben werden. Der erzielte Gewinn wird auf dieser Grundlage unter den Teilnehmern der Spielgemeinschaft aufgeteilt. So erhält beispielsweise ein Teilnehmer mit zwei Anteilen den doppelten Betrag im Vergleich zum Teilnehmer mit nur einem Anteil. Weiterer Vorteil einer Spielgemeinschaft: Wer anteilig spielt, zahlt auch nur anteilig.

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Diese Spielgemeinschaften gibt es:

Starter-Glück

30 Anteile und 210 Chancen Chance auf den Jackpot 1 : 665.896 statt 1 : 139.838.160 Preis (inkl. Gebühren): 9,40 Euro je Ziehung

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Lotto-Renner

132 Anteile und 1.716 Chancen Chance auf den Jackpot 1 : 81.491 statt 1 : 139.838.160 Preis (inkl. Gebühren): 16,60 Euro je Ziehung

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Chancen-Booster

91 Anteile und 3.003 Chancen Chance auf den Jackpot: 1 : 46.566 statt 1 : 139.838.160 Preis: 40,60 Euro je Ziehung

Spielteilnahme in allen WestLotto-Annahmestellen, per WestLotto-App und online unter www.westlotto.de.

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In Deutschland lizenzierter Anbieter. Teilnahme ab 18 Jahren. Glücksspiel kann süchtig machen! www.check-dein-spiel.de oder 0800 1372700. Jackpot-Chance 1 : 140 Mio.