Neues „wir helfen“-Motto„Wir alle sind gefragt, Kinder zu schützen“

Liebe Spenderinnen und Spender,

jedes Kind verdient eine Umgebung, in der es sicher aufwachsen kann. Doch leider hat auch in unserer Stadt und in unserer Region nicht jeder junge Mensch die gleichen Startchancen. Deshalb machen wir uns mit Ihrer Hilfe seit mehr als 30 Jahren dafür stark, Kinder und Jugendliche vor Ort zu fördern und zu schützen – in jedem Raum, den sie betreten.

Doch die Räume, in denen sie groß werden, haben sich verändert. Die digitale Welt bestimmt ihren Alltag und bringt enorme Risiken mit sich, die wir Erwachsenen oft kaum überblicken können. Im Netz werden Kinder und Jugendliche gedemütigt, belästigt und manipuliert. Bedenklich viele junge Menschen sind mediensüchtig und leiden unter einer neuen Form der Einsamkeit.

Isabella Neven DuMont Copyright: Martina Goyert

Auch in der realen Welt erleben sie vermehrt Gewalt, Ausgrenzung und Vernachlässigung. Diese Kinder haben Gesichter, sie leben in unseren Familien, in unserer Nachbarschaft und besuchen unsere Schulen. Doch viele leiden im Verborgenen, haben kaum Hoffnung auf eine gute Zukunft.

Deshalb lautet unser neues Jahresmotto:

„wir helfen: dass Kinder sicher in die Welt von morgen gehen“.

Mit Ihrer Unterstützung fördern wir lokale und regionale Projekte, die Kinder und Jugendliche darin stärken, Gefahren zu erkennen, sich zu wehren und Alternativen zu entwickeln. Der Schutz von Kindern in der digitalen Welt ist eine Aufgabe, die uns alle fordert. Deshalb lassen Sie uns gemeinsam Verantwortung dafür übernehmen, dass kein Kind allein bleibt – im Alltag wie im Netz. Das wünschen wir uns von Herzen,

Ihre Isabella und Hedwig Neven DuMont