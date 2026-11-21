Demütigungen, Nadelstiche und Vorwürfe war die heute 44-Jährige Stefanie Müller (Name geändert) von ihrem Mann gewohnt. „Ich bin mit einem lieblosen Vater groß geworden, ich habe mir den gleichen Typ als Ehemann gesucht. Ich kannte es nicht anders.“ Als ihre Tochter zur Welt kam, war das der Bruch. „Ich konnte ihm nicht mehr genug Aufmerksamkeit geben, alles konzentrierte sich auf das Kind.“

„Ich konnte ihm nicht mehr genug Aufmerksamkeit geben.“ Laut Müllers Schilderung sei ihr Ex-Partner komplett überfordert gewesen, sei manchmal aus der Wohnung verschwunden, auch über Nacht. Er habe sich so gut wie gar nicht um das Baby gekümmert, habe alles ihr überlassen und sie unablässig beschimpft. Das Zusammenleben wurde zur Tortur.

Angst vor dem Besuchstag beim Vater

Stefanie Müller reichte im April 2023 die Scheidung ein. Seitdem gibt es immer wieder Streit um das Umgangsrecht. Nach zahlreichen Verhandlungen vor dem Familiengericht gilt derzeit die Regelung, dass das Kind an einem Wochentag und jeden zweiten Samstag bei ihm übernachtet. Immer wenn der Besuchstag beim Vater ansteht, sei die heute Fünfjährige nervös, reizbar, beschimpfe die Mutter und sei gleichzeitig sehr anhänglich.

Fälle wie diese werfen die Frage auf, ob Gerichte und Jugendämter wirklich zum Wohl und zum Schutz der Kinder entscheiden. So fordert etwa die im Jahr 2022 gegründete „Bundesinitiative Frauen für Gewaltschutz“, in Jugendämtern Betroffenen-Beiräte einzurichten, die die Positionen der Mütter und Kinder stärken. „Unser Anliegen ist es, Frauen und Kinder zu unterstützen. Ihnen das Gefühl zu geben, gehört zu werden, und auch konkrete Hilfen anzubieten. Und wir möchten die Belange der Mütter und ihrer Kinder sichtbar machen. Denn sie leiden am meisten darunter, wenn sie vor Gericht und beim Jugendamt immer wieder befragt werden und am Ende doch oft gegen ihren Willen zum Vater müssen“, sagt Susanne Klug, die das Team NRW der Bundesinitiative leitet.

Susanne Klug leitet das Team NRW der Bundesinitiative Frauen für Gewaltschutz Copyright: Martina Goyert

Es geht darum, die Belange der Mütter sichtbar zu machen. Und die der Kinder, denn sie leiden am meisten darunter, wenn sie vor Gericht und beim Jugendamt immer wieder befragt werden und am Ende doch oft gegen ihren Willen zum Vater müssen Susanne Klug, Teamleiterin NRW der Bundesinitiative Frauen für Gewaltschutz

Wille des Kindes kaum berücksichtigt

„Aus den Rückmeldungen, die ich bekomme, ist abzulesen, dass es immer öfter dazu kommt, dass der Vater das Sorgerecht erhält, obwohl es zu häuslicher Gewalt gegenüber der Frau oder dem Kind kam. In einem Fall hatte der Mann, der wegen Gewaltdelikten vorbestraft ist, die Frau mit kochendem Wasser überbrüht und dennoch das Sorgerecht zugesprochen bekommen.“

Susanne Klug kenne Strafrichter, die sich über Entscheidungen von Familiengerichten wundern. Dabei stehen teilweise schwerwiegende Vorwürfe im Raum: körperliche Gewalt, mögliche sexualisierte Gewalt, Grenzverletzungen oder Machtmissbrauch. „Besonders alarmierend ist die Frage, was geschieht, wenn Kinder versuchen, auf ihre Not aufmerksam zu machen und ihre Äußerungen dennoch nicht genügend beachtet werden.“

Mangelndes Fachwissen und fehlerhafte Gutachten

In Deutschland gibt es jährlich rund 140.000 Verfahren zum Umgangs- und Sorgerecht, bei denen bis zu 86.000 Kinder in hochkonflikthaften Verfahren beteiligt sind. Eine Umfrage der Organisation Terre des Femmes zeigte, dass 89 Prozent dieser Frauen Diskriminierung oder fehlenden Gewaltschutz durch Jugendämter und Familiengerichte erleben.

Kinderschützer und Fachanwälte bemängeln an deutschen Sorgerechtsverfahren seit Jahren vor allem mangelnde Fachqualifikationen der Beteiligten, fehlerhafte Gutachten, eine unzureichende Berücksichtigung des Kindeswillens – und von häuslicher Gewalt. In der Praxis stünden oft elterliche Rechte und das Erzwingen von deren Einvernehmen im Vordergrund, während das Schutzbedürfnis des Kindes aus dem Blick gerate.

Fehlende staatliche Qualifikations- und Kontrollstandarts

So kritisiert unter anderem das Deutsche Institut für Menschenrechte, dass Familienrichter oft ohne spezielle entwicklungspsychologische oder pädagogische Kenntnisse über Kinderschicksale entscheiden würden. Auch die sogenannten „Anwälte des Kindes“, also Verfahrensbeistände, unterlägen keinen einheitlichen staatlichen Qualifikations- oder Kontrollstandards.

Gewaltschutz wird dem Umgangsrecht hierzulande aktuell oftmals untergeordnet (...) Es braucht eine gesetzliche Klarstellung, die es Richtern und Richterinnen erleichtert, in Fällen von (vermuteter) häuslicher Gewalt Umgangsrechte zeitweilig auszuschließen Aus einer Stellungnahme des Instituts für Menschenrechte

Verschiedene Studien zeigen zudem, dass ein erheblicher Teil der familienpsychologischen Sachverständigengutachten nicht den wissenschaftlichen Mindeststandards entspricht. Da vielen Richtern das psychologische Fachwissen fehle, würden sie fehlerhafte Methodik in Gutachten kaum erkennen – und deshalb die Empfehlungen der Gutachter übernehmen. Immer noch, so die Kritik, würde in Gutachten und Beschlüssen auf wissenschaftlich längst widerlegte Konzepte wie die „Eltern-Kind-Entfremdung“, oder englisch: Parental Alienation Syndrome (PAS) verwiesen. PAS beschreibt ein Phänomen, bei dem ein Kind nach einer Trennung oder Scheidung den Kontakt zu einem Elternteil ohne rationalen Grund völlig abbricht und diesen radikal ablehnt. Dies führe dazu, dass selbst die berechtigte Ablehnung eines Kindes gegenüber einem Elternteil – etwa aufgrund von Gewalterfahrungen – noch viel zu oft fälschlicherweise als Manipulation durch den anderen Elternteil, meist die Mutter, gewertet wird.

i So können Sie helfen Mit unserer Jahresaktion „wir helfen: dass Kinder sicher in die Welt von morgen gehen“ bitten wir um Spenden für (medien-)pädagogische Projekte in Köln und der Region, die Kindern helfen, Gefahren zu erkennen und sich zu schützen - im Alltag wie im Netz. Die Spendenkonten lauten: wir helfen e.V. Kreissparkasse Köln, IBAN: DE03 3705 0299 0000 1621 55 Sparkasse Köln-Bonn, IBAN: DE21 3705 0198 0022 2522 25 Wünschen Sie eine Spendenbescheinigung, geben Sie bitte +S+ im Verwendungszweck an. Sollten sie regelmäßig spenden, ist auch eine jährliche Bescheinigung möglich. Bitte melden Sie sich hierzu gerne per E-Mail bei uns. Soll Ihre Spende nicht veröffentlicht werden, notieren Sie +A+ im Verwendungszweck. Möchten Sie anonym bleiben und eine Spendenbescheinigung erhalten, kennzeichnen Sie dies bitte mit +AS+. Bitte geben Sie in jedem Fall auch immer ihre komplette Adresse an. Auch wenn Sie ein Zeitungsabonnement der „kstamedien“ beziehen, ist Ihre Adresse nicht automatisch hinterlegt. Sollten Sie per PayPal spenden, beachten Sie bitte, dass Ihre Spende immer anonym ist. Wünschen Sie eine Spendenbescheinigung schicken Sie eine E-Mail an uns. Möchten Sie anlässlich einer Trauerfreier, einer Hochzeit oder eines Geburtstags zu einer Spendenaktion aufzurufen, informieren Sie uns bitte vorab per E-Mail über die Aktion. Sehr gerne lassen wir Ihnen dann, zwei Wochen nach dem letzten Spendeneingang, die gesammelte Spendensumme zukommen. Kontakt: „wir helfen e.V.“, Amsterdamer Straße 192, 50735 Köln Telefon: 0221-224-2789 (Allgemeines, Anträge, Regine Leuker/Meike Vojta), 0221-224-2130 (Geschäftsührung/Redaktion, Caroline Kron), wirhelfen@kstamedien.de Mehr Infos und die Möglichkeit, online zu spenden, finden Sie uf unserer Vereinshomepage www.wirhelfen-koeln.de

Jugendamt berät, vermittelt, unterstützt

Bei Trennungen der Eltern, die vor Gericht entschieden werden, spielt das Jugendamt eine zentrale Rolle. Es berät, vermittelt und unterstützt die Familien. „Das Ziel ist, eine gute Elternvereinbarung zu treffen, bei der das Wohl des Kindes an erster Stelle steht“, sagt Britta Dahm, Abteilungsleiterin der Kölner Bezirksjugendämter.

Im Rahmen eines Umgangsverfahrens gebe das Jugendamt eine sozialpädagogische Einschätzung zum Kindeswohl an das Familiengericht ab und verweise bei Bedarf auf passende Unterstützungsangebote. „Grundsätzlich hat das Kind ein Recht auf Umgang mit beiden Elternteilen. In Verfahren, in denen häusliche Gewalt eine Rolle spielt, ist es das Ziel, die betroffenen Personen bestmöglich zu schützen. Empfehlungen, die an das Familiengericht gerichtet werden, berücksichtigen dabei stets das Ausmaß der Gewalt und ihre Auswirkungen auf das Kind.“

Zermürbende, langjährige und kostspielige Verfahren

Karin Ritter (Name geändert) hat vier Jahre und 20 Verfahren vor dem Familiengericht gebraucht, um das alleinige Sorgerecht für ihren Sohn zu erlangen. Ihr Ex-Partner hatte sie im Urlaub bedrängt und geschlagen. Auch vor dieser Eskalation habe es häufig Rangeleien gegeben, nicht nur verbaler Art, und vor den Augen des Kindes. Lange Zeit wechselten die gesetzlichen Bestimmungen über den Umgang, obwohl der Vater sich immer wieder unangemessen dem Sohn gegenüber verhalten habe, auch gewalttätig geworden wäre.

Karin Ritter glaubt, dass das System Frauen und Kinder nicht ausreichend schützt. Sie und andere Mütter, die sich in der Initiative Frauen für Gewaltschutz engagieren, erhoffen sich nun von der Reform des Kindschaftsrechts, die gerade vom Parlament verabschiedet wurde, eine Stärkung ihrer Position. Darin hat der Gesetzgeber das Thema „Häusliche Gewalt“ im Zusammenhang mit Sorgerechtskonflikten genauer ausformuliert und trägt damit auch einer Einschätzung des Instituts für Menschenrechte Rechnung, das in einer Stellungnahme zu einem ersten Eckpunktepapier feststellte: „Gewaltschutz wird dem Umgangsrecht aktuell oftmals untergeordnet (...) Es braucht eine gesetzliche Klarstellung, die es Richtern und Richterinnen erleichtert, in Fällen von (vermuteter) häuslicher Gewalt Umgangsrechte zeitweilig auszuschließen.“

Mahnwache in Köln

„Anlässlich des Internationalen Tages zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen am 25. November veranstaltet die Bundesinitiative Frauen für Gewaltschutz in der Zeit von 11.30 bis 13 Uhr eine Mahnwache vor dem Oberlandesgericht Köln, Reichensperger Platz.“