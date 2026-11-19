Der KI-Firma Anthropic ist mit einem Erlös von insgesamt 107,3 Milliarden Dollar ein Rekord-Börsengang gelungen. Anthropic übertraf damit deutlich die Einnahmen von Elon Musks Weltraumunternehmen SpaceX, das erst im Juni den vorherigen Bestwert aufgestellt hatte.

Rekord-Börsengang von Anthropic: erster Kurs bei 111,50 Dollar

Damit nicht genug: In den Handel startete die Aktie mit einem Kursplus von gut 34 Prozent bei einem ersten Kurs von 111,50 Dollar. Der schärfste Konkurrent des ChatGPT-Entwicklers OpenAI war damit rund zwei Billionen Dollar wert. Im späteren Handelsverlauf rutschte der Kurs zeitweise an die Marke von 100 Dollar ab.

Der Rekord-Börsengang ist ein wichtiger Meilenstein für Anthropic und die gesamte KI-Industrie. Zum einen zeigt er das Vertrauen der Anleger in die Firma, die bisher hohe Verluste schrieb und noch hunderte Milliarden Dollar in Infrastruktur investieren will. Für die Branche bedeutet er auch, dass der Markt sich bislang nicht grundsätzlich durch die Angst vor Risiken Künstlicher Intelligenz und Zweifel an den Gewinnaussichten abschrecken lässt.

Anthropic-Börsengang als Meilenstein des KI-Booms

Es ist der erste Börsengang einer der großen KI-Firmen, die Vorreiter bei der Entwicklung der Technologie sind. OpenAI will im kommenden Jahr folgen.

Der Ansturm von Interessenten war so groß, dass Anthropic nicht nur den Ausgabepreis über der zunächst vorgegebenen Spanne von 70 bis 78 Dollar festsetzte – sondern auch mehr Aktien als geplant herausrückte.

Mehr Aktien zum Ausgabepreis von 83 Dollar bei Anthropic

So sollten im Hauptteil der Platzierung zunächst 825 Millionen Aktien ausgegeben werden – am Ende wurden es 980 Millionen. Zu einem Ausgabepreis von 83 Dollar brachten sie rund 81,3 Milliarden Dollar ein. Darüber hinaus verkaufte Anthropic Aktien im Wert von rund 26 Milliarden Dollar direkt an Investoren wie Google, Microsoft und die Chipfirma AMD. Dadurch entstand ein Gesamterlös von 107,3 Milliarden Dollar (aktuell knapp 98 Milliarden Euro). Der Sprung zu Handelsbeginn zeigt, dass Anthropic mit der Erhöhung nicht den Bogen überspannt hatte.

Tausende Anthropic-Mitarbeiter als neue Millionäre auf dem Papier

Ein Großteil des Geldes geht direkt an Anthropic. Das Unternehmen braucht die Milliarden für Investitionen in Rechenleistung zur Entwicklung seiner KI-Modelle. Für die kommenden Jahre veranschlagte Anthropic dafür Ausgaben von 895 Milliarden Dollar.

Aktien im Wert von knapp zwei Milliarden Dollar wurden zugleich von frühen Aktionären verkauft, die damit richtig Kasse machten. Medienberichten zufolge macht der Börsengang aber auch mehrere Tausend Anthropic-Mitarbeiter dank ihrer Aktienpakete zu Millionären, zumindest auf dem Papier. Rund 400 von ihnen halten sogar ein Vermögen von mehr als 100 Millionen Dollar, errechnete der Sender CNBC. Die sieben Gründer behalten auch nach dem Börsengang die Mehrheit der Stimmrechte – und damit auch die Kontrolle über das Unternehmen.

Anthropic zwischen Konkurrenz, Sorgen und Skepsis

Anthropic konkurriert mit seinem KI-Assistenten Claude nicht nur mit ChatGPT, sondern auch mit Tech-Schwergewichten wie Google, Microsoft und dem Facebook-Konzern Meta. Einen Großteil seines Umsatzes macht Anthropic mit professionellen Anwendungen, etwa für das Programmieren von Software.

Zuletzt war die schon lange schwelende Sorge von Anlegern, ob die gewaltigen KI-Investitionen zurückverdient werden können, wieder größer geworden. Dem Börsengang von Anthropic schadete dies nicht.

Zudem gibt es nach eigenständigen Hacking-Attacken durch KI-Software eine verschärfte Debatte um Risiken der Technologie. OpenAI verschob seinen Börsengang ins kommende Jahr – unter anderem unter Verweis auf eine aktuell negative Stimmung gegenüber der Technologie. Insbesondere im jüngsten US-Parlamentswahlkampf war deutlich geworden, dass viele Amerikaner den Bau riesiger Rechenzentren für Künstliche Intelligenz ablehnen und der Technologie insgesamt misstrauen. Auch vor der Börse standen Demonstranten.

Anthropic wurde vor knapp sechs Jahren gegründet

Anthropic wurde erst vor knapp sechs Jahren gegründet – und zwar von einem Team, das den ChatGPT-Entwickler OpenAI verließ. Die Gründer um die Geschwister Dario und Daniela Amodei waren zu der Einschätzung gekommen, dass OpenAI nicht genug Risiken Künstlicher Intelligenz beachte.

Anthropic richtete sich vor allem auf das Geschäft mit Unternehmen und Behörden aus und überholte nun OpenAI auf dem Weg an die Börse. Der ChatGPT-Entwickler verschob seinen Börsengang ins kommende Jahr und verwies dabei unter anderem auf eine negative Stimmung gegenüber der Technologie.

Daniela Amodei und Dario Amodei zu Gemeinwohl und Pentagon

Mitgründerin Daniela Amodei verwies vor dem Handelsstart im TV-Sender CNBC darauf, dass Anthropic ein gemeinwohlorientiertes Unternehmen sei. „Wir sind tatsächlich rechtlich dazu verpflichtet, die Interessen der Aktionäre mit dem Gemeinwohl in Einklang zu halten“, betonte sie. Ihr Bruder, Anthropic-Chef Dario Amodei, hatte sich mehrfach dafür ausgesprochen, die Entwicklung der leistungsstärksten KI-Modelle abzubremsen, um nicht die Kontrolle über die Technologie zu verlieren. Zugleich sorgte ein Manager vor einigen Monaten für Schlagzeilen mit dem Eingeständnis, aus seiner Sicht sei das Risiko real, dass KI die Menschheit auslöschen könnte.

Anthropic ging auch eine Konfrontation mit dem Pentagon ein. Die Firma beharrt darauf, dass ihre KI-Modelle nicht zur Massenüberwachung von Amerikanern sowie in autonomen Waffensystemen genutzt werden dürfen. Das US-Verteidigungsministerium stufte Anthropic daraufhin als Lieferketten-Risiko für die nationale Sicherheit ein. Der Fall geht derzeit durch die Gerichte. (dpa/red)