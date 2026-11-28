Frau Krüger, das T in Ihrem Jobtitel CTO steht nicht für „Technologie“, wie man es bei Deutz vielleicht erwarten könnte, sondern für „Transformation“. Warum braucht Deutz einen Transformationsvorstand?

Deutz ist ein stark technologiegetriebenes Unternehmen. Und das seit 162 Jahren. Wir haben uns in den letzten Jahren aber deutlich breiter aufgestellt. Neben dem klassischen Antriebsgeschäft setzen wir auf die Felder Energie und Verteidigung. Dazu haben wir die gesamte Organisation neu geordnet und Verantwortung wieder näher an den Kunden verlagert. Deshalb hat der Aufsichtsrat beschlossen, dem transformatorischen Aspekt mehr Gewicht zu geben.

Katharina Krüger ist seit Juni 2026 CTO bei Deutz, wo sie bereits seit 2022 als Head of Transformation, Strategy and Human Resources denUmbau des Konzerns betreute. Vorherige Stationen durchlief sie bei Thyssen-Krupp, Accenture und bei KPMG.

Sie sind 2022 zu Deutz gekommen. Also in dem Jahr, in dem der Ukraine-Krieg begann. Wie schnell war Ihnen klar, wie sehr dieser Konflikt auch Deutz verändern würde?

Ich erinnere mich noch gut an die ersten Gespräche. Wir haben uns recht früh gefragt, welchen Beitrag Deutz leisten kann. Mit leistungsfähigen Antrieben, aber auch mit unseren Fähigkeiten und gezielten Partnerschaften. Mit der Übernahme der FFG, die militärische Fahrzeuge entwickelt und wartet, haben wir dieses Geschäft nochmal deutlich ausgebaut.

Plötzlich Rüstungsunternehmen

Gab es Widerstände gegen den Einstieg in die Verteidigung?

Die Frage der Belegschaft war weniger, ob Deutz ein Rüstungsunternehmen wird, sondern was das konkret für uns bei Deutz bedeutet. Bei Betriebsversammlungen wurde vor allem gefragt, wie die neuen Geschäfte Beschäftigung an den Standort bringen. Dass wir als Industrieunternehmen auch in der Pflicht sind, unsere Fähigkeiten, die wir als DEUTZ haben, für die Verteidigung einzubringen, hat die Belegschaft nicht in Frage gestellt.

In der Vergangenheit gab es schon einige Versuche bei Deutz, sich vom Verbrenner zu emanzipieren. Mal wurde ein Hersteller von Bootsmotoren übernommen, ein Wasserstoffmotor entwickelt, an elektrischen Antrieben geforscht. Ist die Belegschaft irgendwann transformationsmüde?

Den Wasserstoffverbrennungsmotor konnten wir in der Tat gut vom klassischen Verbrenner ableiten, aber der Markt fehlt bis heute weil die Infrastruktur noch nicht da ist. Deshalb setzen wir deutlich stärker auf batterieelektrische und hybride Antriebe.

Entscheidend ist, dass wir mit der Mannschaft immer wieder bewiesen haben, dass wir neue Techniken entwickeln können, dass wir die Fähigkeiten dazu im eigenen Haus haben und dass wir uns auch selbst entwickeln können. Zum Teil auch durch Zukäufe und Partnerschaften. Das hat das Vertrauen in die Transformation eher gestärkt, als dass es Frust ausgelöst hätte, wenn mal nicht jeder Ansatz sofort erfolgreich war.

Eine Deutz AG ohne Verbrenner-Motor?

Glauben Sie weiterhin, dass auch der Traktor und der Asphaltfertiger irgendwann einen Elektromotor haben wird?

Grundsätzlich glaube ich das Verbrenner-Technologie in unseren Anwendungsgebieten abseits der Straße noch länger eine Rolle spielen wird. Aber: Dass der Antrieb irgendwann elektrisch wird, ist für mich in den meisten Fällen klar. Die Frage ist der Zeitpunkt. Da orientieren wir uns am Markt und sind bereit, wenn dieser anzieht.

Wie nehmen Sie die Belegschaft bei diesem Umbau mit?

Sagen, was man tut. Und dann tun, was man sagt. Das ist mir wichtig bei jeder Art von Veränderung oder Transformation. Deshalb investieren wir viel Zeit und Ressourcen, um unsere Strategie allen Kolleginnen und Kollegen verständlich zu machen. Nicht mit 30 Power Point Slides, sondern in verschiedenen Formaten, in denen sie die Strategie in ihre Arbeitswelt übersetzen können. Das reicht vom eigens entwickelten Kinderbuch bis hin zu Workshops, die fast alle unserer 7.500 Mitarbeitenden erreichen.

Will der Mitarbeiter am Band wirklich so genau wissen, welche Strategie das Unternehmen verfolgt?

Wir stehen vielen Herausforderungen gegenüber, wirtschaftlich, in Europa und global. Das bekommen unsere Mitarbeiter ja mit. Sie bekommen auch mit, dass bei der Firma nebenan Druck herrscht und Arbeitsplätze im großen Stil verloren gehen. Deshalb sind diese Leitplanken sehr wichtig. Unsere Belegschaft soll verstehen: Okay, wir sehen, dass der Markt, in dem wir ursprünglich gearbeitet haben, unter Druck steht. Aber meine Firma macht aktiv etwas an ihrer Ausrichtung, um sich breiter aufzustellen und unabhängiger von diesem zyklischen Markt zu werden. Und sie versucht, unsere Fähigkeiten zu nutzen, um andere Geschäftsmodelle zu entwickeln. Deswegen würde ich Ihnen widersprechen: Das interessiert auch den Mitarbeiter am Band. Das erlebe ich jeden Tag.

Erneuter Stellenabbau in Köln

Trotz der neuen Geschäfte steht ein Jobabbau in Köln an. Für die kommenden zwei Jahre war von bis zu 300 Stellen die Rede. Wie ist der aktuelle Stand?

Die Gespräche mit der Arbeitnehmerseite dazu laufen noch. Von den 300 Stellen, die wir kommuniziert haben, hängen 200 direkt davon ab, wie sich die Nachfrage im Motorenmarkt entwickelt. Bis zu 100 Stellen entfallen größtenteils, weil bestimmte Baureihen auslaufen. Das betrifft vor allem kleinere Motoren. Zudem verschlanken wir auch die Führungsstrukturen in dem Bereich.

Können diese Motoren in Deutschland nicht mehr wettbewerbsfähig hergestellt werden?

Motoren dieser Größe können tatsächlich auch von Wettbewerbern in anderen Ländern mit deutlich niedrigeren Personal- und Energiekosten hergestellt werden. Wir haben da kein Alleinstellungsmerkmal. Entsprechend sind Produkte aus Indien oder China für unsere Kunden häufig attraktiver. Das betrifft vor allem Baureihen unter vier Liter Hubraum, bei denen wir in Köln große Volumen haben.

Verschwinden diese Motoren dann komplett aus dem Portfolio oder werden sie künftig von Partnern im Ausland gebaut?

Wir wollen in diesem Marktsegment weiter vertreten sein. Deswegen schauen wir uns gerade Partnerschaften mit Zulieferern aus anderen, produktionsseitig günstigeren Ländern an, wie wir diese Produkte dann vielleicht auch als Deutz zu wettbewerbsfähigen Kosten weiter vertreiben können.

Heißt, die Stellen, die in Köln wegfallen, werden in Ausland verlagert?

Es wird nicht 1:1 der Job, den vorher ein Kollege in Deutz gemacht hat, in Indien entstehen. Insofern wäre es falsch, zu sagen, dass wir Arbeitsplätze verlagern. Hinzukommt, dass wir in Köln einen neuen Großmotor entwickeln, der in Stromgeneratoren zum Einsatz kommen wird, zum Beispiel für Rechenzentren. Kölner Ingenieurinnen und Ingenieure entwickeln ihn, gebaut werden soll er auch hier. Dafür investieren wir einen hohen zweistelligen Millionenbetrag. So kommt das Wachstum aus unserem Energiegeschäft auch in Porz an.

Wann rechnen Sie mit einem Abschluss der Gespräche mit dem Betriebsrat?

Wenn wir eine Lösung gefunden haben, die die Positionen beider Seiten bestmöglich zusammenbringt. So ist es gute Tradition bei Deutz.

Das aktuelle Abbauprogramm schließt an ein voriges, „Fit for Future“, an. Wird darauf in zwei Jahren der nächste Stellenabbau folgen?

Wir möchten so viel Klarheit schaffen für unsere Mitarbeitenden wie möglich. Für die nächsten zwei Jahre können wir das tun. Was darüber hinausgeht, wird aber von der Entwicklung der Märkte und der Weltlage abhängen. Fühle ich mit jedem, der sich nach Sicherheit wähnt? Selbstverständlich. Trotzdem müssen wir da immer ehrlich bleiben.

Beschäftigungssicherung für 2000 Beschäftigte

Gibt es eine Zusage, dass keine betriebsbedingten Kündigungen erfolgen?

Das erste Mittel ist immer die Freiwilligkeit, das war bei den vergangenen Programmen so und ist es auch jetzt. Erst wenn das nicht ausreicht, denken wir gemeinsam mit der Mitbestimmung über Alternativen nach. Eine Beschäftigungssicherung bis 2030 werden wir voraussichtlich für 2.000 Mitarbeiter am Standort Köln geben können. Das wird derzeit noch in der betrieblichen Ausgestaltung konkretisiert.

Im Moment beschäftigt Deutz in Köln noch rund 2600 Mitarbeiter?

Richtig, und wir tun alles dafür, dass es 2030 so viele wie möglich sind. Deshalb agieren wir jetzt und verschleppen die Anpassungen nicht. Wer zu lange wartet, muss am Ende viel härter eingreifen. So schaffen wir eine Perspektive, die das Unternehmen sonst nicht hätte, wenn wir die Dinge einfach weiterlaufen lassen. Am Ende sichern wir heute die Zukunftsfähigkeit des Standorts Köln. Darum geht es uns.

Wie schlägt sich diese Transformation in den Qualifikationen und letztlich in den Berufsbildern nieder? Braucht Deutz in Zukunft mehr Datenspezialisten als Mechatroniker, mehr KI-Experten als Ingenieure?

In der Tat schauen wir viel mehr auf Quereinsteiger und in andere Berufsgruppen, um an Talente heranzukommen und unsere Fähigkeiten auszubauen. Wir haben auch unsere Ausbildung in Köln erweitert. Da haben wirunter anderem den Servicetechniker aufgenommen, den wir vorher nicht ausgebildet haben. Insgesamt sind wir als Unternehmen in den letzten Jahren deutlich attraktiver geworden. Viele finden Deutz spannend und haben Lust, mitzugestalten. Wir setzen auch stark darauf, lieber mal ein Talent auf eine Rolle zu setzen, die derjenige oder diejenige vielleicht noch nicht ganz ausfüllt, weil wir das Vertrauen haben, dass die Kollegen sich in ihre Aufgabe hineinentwickeln können. Und wir müssen als deutsche Industrie generell neue Talentpools erschließen, die wir bisher übersehen haben und die mehr als die traditionellen Qualifikationen mitbringen: Quereinsteiger, Sportler, Bundeswehr-Angehörige oder auch Gründer.

1100 neue Kollegen

Mit der Übernahme von FFG sind etwa 1100 neue Mitarbeiter dazu gekommen. Wie holen Sie die an Bord?

Bei Übernahmen kommt es am Ende auf die Menschen an, nicht nur auf Margen oder Synergien. FFG ist stark ingenieurgetrieben und legt wie Deutz großen Wert auf Qualität. Beide Unternehmenskulturen passen gut zusammen. Wir haben die Übernahme gerade erst abgeschlossen, ab Mitte Dezember, vor allem im Januar, beginnt die wirkliche Zusammenarbeit.

Findet so ein Austausch via Teams statt oder müssen die Kollegen sich persönlich begegnen?

Nein, das geht nicht nur digital. Da muss man sich schon auch mal zusammenfinden, auch auf ein Flens oder Kölsch.

Gibt es bei FFG doppelte Funktionen, die abgebaut werden?

Nein. FFG ist sehr schlank aufgestellt. Es gibt keine Synergien, bei denen wir Mitarbeiter übereinanderlegen müssten und sagen: Da haben wir zu viel davon. Synergien gibt es aber zum Beispiel im Einkauf oder in der Kundenansprache. Das eigentliche Potenzial liegt aber im Geschäft: Alle unsere Geschäftsbereiche profitieren von dem Schritt.

Zukunft und Herkunft

Sie haben die strategische Neuausrichtung mit einem neuen Markenauftritt verbunden. Wofür steht „Next Deutz“?

„Next Deutz“ ist für uns vor allem Offenheit. Das meint unsere Firmenkultur aber auch eine Offenheit für das, was noch kommen kann. Zugleich bleiben ganz viele Elemente erhalten. Das war auch nach innen eine wichtige Botschaft. Dass der Ulmer Münster noch im Logo zu sehen ist, kam bei unserer Belegschaft gut an. Wir haben über 1.300 Mitarbeiter bei der Entwicklung der neuen Marke miteinbezogen. Deshalb haben wir die Mischung aus Zukunft und Herkunft ganz gut getroffen.

Wie viel Kölner Mentalität steckt noch in der „Next Deutz“?

Köln ist nach wie vor unsere Wurzel. Und prägt mit seinem Herz, Offenheit und Pragmatismus auch heute noch unsere Kultur bei Deutz. Darauf können wir stolz sein.