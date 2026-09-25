Die Trockenheit in diesem Sommer hat Auswirkungen auf die Apfelernte in Nordrhein-Westfalen: Die Obstbaubetriebe erwarten für 2026 bei der Erntemenge einen Rückgang um fast 18 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, wie das Statistische Landesamt IT.NRW in Düsseldorf mitteilte. Zurückzuführen sei das auf die Hitze und Trockenheit der vergangenen Monate.

Nach vorläufigen Schätzungen werden voraussichtlich insgesamt rund 67.300 Tonnen Äpfel geerntet. Trotz des Rückgangs gegenüber 2025 liege die Erntemenge aber um 2 Prozent über dem Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre.

Auch bei Birnen und Kirschen fällt die Ernte geringer aus als 2025. Mit voraussichtlich 4.490 Tonnen Birnen liegt die Menge knapp 16 Prozent unter dem Vorjahresniveau.

Bei den Kirschen ist die Schätzung bereits abgeschlossen: Bei Süßkirschen sank der Ertrag um fast ein Viertel auf 1.170 Tonnen, bei den Sauerkirschen ging er auf 157 Tonnen (minus 16 Prozent) zurück. (dpa/red)