Neue „Wohntraumstudie“Eigenheimkauf für viele nur mit familiärer Hilfe bezahlbar

Ohne finanzielle Hilfe der Familie rückt der Eigenheimkauf für viele junge Menschen in Deutschland in unerreichbare Ferne. Nur ein knappes Drittel (32 Prozent) der 23- bis 30-Jährigen hält den Immobilienkauf ohne Beitrag der Familie für machbar. Das ist ein Hauptergebnis der diesjährigen „Wohntraumstudie“ des Finanzierungsvermittlers Interhyp. Wer hingegen auf Schenkung, Erbe oder sonstige Unterstützung vertraut, ist sehr viel optimistischer: Mit familiärer Hilfe halten über zwei Drittel (67 Prozent) den Eigenheimkauf für möglich.

Große Mehrheit hofft auf eigenes Haus oder Wohnung

Der Begriff familiäre Hilfe ist dabei weit gefasst: Neben Schenkung und Erbe sind gemeint private Darlehen, Bürgschaften oder andere Formen der Unterstützung. Das Münchner Unternehmen ließ im August 1.523 Menschen von 18 bis 70 Jahren befragen.

Achtzig Prozent der jüngeren Befragten im Alter von 23 bis 30 sagten, dass sie eines Tages gern in den eigenen vier Wänden wohnen würden. Gleichzeitig sagte annähernd die Hälfte (48 Prozent) dieser Gruppe, dass ihnen das Geld für den Immobilienkauf fehle. Die große Mehrheit will demnach die Hoffnung aber nicht aufgeben, sondern länger oder mehr sparen, beziehungsweise den Kauf verschieben.

Die Interhyp veröffentlicht ihre „Wohntraumstudien“ alljährlich seit 2011. In den vergangenen Jahren spiegeln die Umfragen die schwierigen Finanzierungsbedingungen wider. Der Wunsch nach eigenem Haus oder eigener Wohnung ist demnach jedoch ungebrochen, in diesem Jahr sagten das in allen Altersgruppen mehr als zwei Drittel der Befragten (68 Prozent). Knapp die Hälfte (47 Prozent) sagte sogar, das sei ein Lebenstraum.

Ohne finanzielle Hilfe ist der Immobilienkauf für viele schwierig

Nach Interhyp-Zahlen schafft etwa ein Drittel der jüngeren Eigentümerinnen und Eigentümer den Kauf ohne Hilfe der Eltern oder anderer Familienmitglieder. Das zur niederländischen ING-Gruppe gehörende Unternehmen ist mit einem Marktanteil von über zehn Prozent größter Vermittler privater Immobiliendarlehen in Deutschland. Interhyp vergibt keine eigenen Kredite, sondern vermittelt Darlehen von etwa 500 angeschlossenen Banken und anderer Kreditgeber. (dpa/red)