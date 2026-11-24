In keiner anderen deutschen Großstadt richtet ein Autodiebstahl im Durchschnitt einen so hohen Schaden an wie in Köln: Dort kostete ein Diebstahl die Versicherer im vergangenen Jahr durchschnittlich 33.900 Euro. Das geht aus der neuen Kfz-Diebstahlstatistik des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) hervor. Im Jahr zuvor hatte Düsseldorf den bundesweit höchsten Durchschnittsschaden verzeichnet.

„In Nordrhein-Westfalen kostete jeder Autodiebstahl die Kfz-Versicherer durchschnittlich etwa 23.500 Euro. Insgesamt entstanden Schäden von rund 69,4 Millionen Euro“, sagte GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen. Die Zahlen des Verbandes beziehen sich jeweils auf das Jahr 2025. Gemessen an der Zahl der rund 3.100 Fälle bleibt Berlin die Hauptstadt der Autodiebstähle. Der durchschnittliche Schaden liegt dort bei gut 20.000 Euro pro Auto.

In NRW nur leichter Rückgang

Im Unterschied zur bundesweiten Entwicklung ging die Zahl der gestohlenen kaskoversicherten Autos in NRW nur leicht um 1,2 Prozent auf knapp 3.000 zurück. Bundesweit wurde ein deutlich stärkerer Rückgang von fast 14 Prozent auf gut 12.200 Diebstähle verzeichnet. Die Zahl der gestohlenen Autos im Verhältnis zum Bestand liegt in NRW genau im Bundesdurchschnitt. Statistisch gesehen wird eines von 3.333 Autos gestohlen, erläuterte der Verband.

Sicherheitstechnik zahlt sich aus

Den bundesweiten Rückgang führten die Versicherer vor allem auf die Sicherheitstechnik in den Fahrzeugen zurück. Die Diebstahlrate sei seit den 1990er-Jahren durch die Einführung der gesetzlich vorgeschriebenen Wegfahrsperre deutlich gesunken. Lediglich in Rheinland-Pfalz (plus 3 Prozent) und im Saarland (plus 43 Prozent) gab es mehr Diebstähle als 2024. In beiden Bundesländern liege die Diebstahlrate aber unter dem Bundesdurchschnitt. (dpa/red)