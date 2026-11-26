Der Spanier Pablo Hernández de Cos soll neuer Präsident der Europäischen Zentralbank (EZB) werden. Der deutsche Ökonom Markus Brunnermeier ist für den Posten des Chefvolkswirtes der Notenbank vorgesehen, wie die Deutsche Presse-Agentur nach Beratungen von EU-Staats- und Regierungschefs in Brüssel von Diplomaten erfuhr. Die Niederlande ebneten demnach den Weg für die Nominierung von Hernández de Cos, indem sie ihren Kandidaten zurückzogen.

Hernández de Cos soll auf Christine Lagarde folgen, die die Spitze der EZB am 7. Februar 2027 und damit fast neun Monate vor Ende ihrer regulären Amtszeit verlässt. Der 55-Jährige ist derzeit Chef der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) und gilt als Vertreter einer eher lockeren Geldpolitik mit niedrigeren Zinsen. Der Niederländer Klaas Knot, der frühere Chef der niederländischen Zentralbank, war der einzige offizielle Gegenkandidat.

Formelle Ernennung steht noch aus

Bevor Hernández de Cos sich auf den Chefsessel in Frankfurt setzen kann, müssen das Europäische Parlament und der EZB-Rat noch angehört werden. Nachdem ihre Stellungnahmen angenommen sind, ernennen die Staats- und Regierungschefs die neue EZB-Spitze offiziell. Das ist derzeit für das nächste reguläre Gipfeltreffen im Dezember geplant.

Die Amtszeit bei der EZB dauert acht Jahre, der Präsident kann nicht wiedergewählt werden. Die Zentralbank mit Sitz in Frankfurt entscheidet über die Geldpolitik im Euroraum und bestimmt die Leitzinsen, die für Sparer, Kreditnehmer und Banken wichtig sind und weitreichenden Einfluss an den Finanzmärkten haben. Oberstes Ziel der EZB ist es, für Preisstabilität im Euroraum zu sorgen und die Inflation mittelfristig bei zwei Prozent zu halten.

Hernández de Cos war schon in Frankfurt

Hernández de Cos führt seit dem 1. Juli 2025 die BIZ in Basel, gewissermaßen die Zentralbank der Zentralbanken. Zuvor war er Chef der spanischen Notenbank (2018-2024) und in dieser Funktion Mitglied des EZB-Rats.

Der 55-Jährige hat an der Universität Madrid in Wirtschaftswissenschaften promoviert. Außerdem hat er Abschlüsse in Betriebswirtschaftslehre und Jura. Seine Karriere begann 1997 bei der spanischen Zentralbank, wo er als leitender Ökonom in die Abteilung für Währungs- und Finanzstudien eintrat.

2004 kam Hernández de Cos als Berater des EZB-Direktoriums nach Frankfurt, 2007 kehrte er zur spanischen Zentralbank zurück und übernahm die Leitung des Referats für Wirtschaftspolitik in der Abteilung für Wirtschaftsanalyse und -prognosen. 2015 wurde er zum Generaldirektor für Wirtschaft, Statistik und Forschung ernannt. Drei Jahre später stieg er zum Chef der spanischen Zentralbank auf.

Deutschland will EZB-Chefvolkswirt

Weil auch EZB-Direktoriumsmitglied Isabel Schnabel und EZB-Chefökonom Philip R. Lane im Laufe des kommenden Jahres die Zentralbank verlassen, berieten Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und die anderen Staats- und Regierungschefs in Brüssel über ein ganzes Personalpaket für die Chefetage der Notenbank.

Wie von der Bundesregierung forciert, soll der deutsche Ökonom Markus Brunnermeier Chefvolkswirt werden. Mit diesem Posten hat Deutschland viel Einfluss auf die EZB: Der Chefvolkswirt bereitet die Zins- und Strategieentscheidungen des EZB-Rates vor und hat damit zentrale Bedeutung für die Geldpolitik.

Brunnermeier genießt hohes Ansehen. Der 1969 im bayerischen Landshut geborene Ökonom forscht in Princeton über internationale Finanzmärkte und Makroökonomie mit Schwerpunkt auf Preisblasen, Finanz- und Geldwertstabilität sowie digitales Geld. Er berät die Bundesbank und war Mitglied wissenschaftlicher Gremien des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der US-Notenbank Fed.

Außerdem wurde sich darauf verständigt, dass die französische Ökonomin Laurence Boone den Platz der scheidenden deutschen EZB-Direktorin Schnabel einnehmen soll. Sie wechselt im Januar zum IWF.

Lagarde will Redefreiheit

Lagarde hatte Ende Oktober ihren Rücktritt von der EZB-Spitze angekündigt. „Ich will Redefreiheit, ich will Meinungsfreiheit und ich will die Freiheit, mich mit Angelegenheiten zu befassen, die nicht die Geldpolitik betreffen“, begründete sie ihre Entscheidung. Es gebe nie eine gute Zeit zu gehen, aber in der gegenwärtigen Zeit könne sie nicht neutral bleiben, so wie es ihre Rolle als Notenbankerin verlange.

Die Amtszeit von Lagarde, die am 1. Januar 71 Jahre alt wird, wäre bis Ende Oktober 2027 gelaufen. Sie wurde immer wieder mit der Führung des Weltwirtschaftsforums in Davos in Verbindung gebracht.

Für die Notenbank kommt Lagardes Rückzug in schwierigen Zeiten: Der Iran-Krieg hat die Inflation im Euroraum mit 4,0 Prozent im Oktober auf den höchsten Stand seit mehr als drei Jahren getrieben. Das EZB-Ziel stabiler Preise bei mittelfristig 2,0 Prozent Inflation ist damit in weite Ferne gerückt.

Zudem steckt Frankreich in einer tiefen Haushalts- und Schuldenkrise, die Renditen französischer Staatsanleihen sind stark gestiegen. An den Finanzmärkten wird immer wieder spekuliert, dass die EZB gezwungen sein könnte, an den Märkten einzuschreiten. (dpa)