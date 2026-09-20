„Rheinische Lösung“Kölner Deiters-Chef Herbert Geiss bei neuer Wirtschafts-Talkreihe zu Gast

Mit „Rheinische Lösung – Die Köpfe der Wirtschaft“ starten „Kölner Stadt-Anzeiger“ und „Kölnische Rundschau“ eine neue Veranstaltungsreihe, präsentiert von NetCologne Business. Nach dem Auftakt mit Flughafenchef Thilo Schmid im September (hier nachzulesen), begrüßen wir am Dienstag, 13. Oktober, den Deiters-Chef Herbert Geiss.

Er wird darüber sprechen, wie sich das Unternehmen vom Kostümgeschäft zu einer erfolgreichen Marke rund um Karneval und Verkleidung entwickelt hat. Außerdem geht es um die Chancen und Herausforderungen des stationären Handels, des Onlinegeschäfts und saisonaler Verkaufsspitzen. Geiss wird erklären, wie Deiters mit neuen Trends und wachsendem Wettbewerb umgeht und wie er den Karneval erfolgreich über die Grenzen des Rheinlands hinaus vermarktet.

Der Talk findet in der Workstage am Verlagshaus, Amsterdamer Straße 192, 50735 Köln, statt. Einlass ist um 18.30 Uhr. Beginn um 19 Uhr. Wir freuen uns über Ihr Interesse. Alle Interessierten können sich kostenlos hier zu dieser Veranstaltung anmelden.

Die Workstage befindet sich in der Amsterdamer Straße 192, 50735 Köln, und ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar (Linien 13 und 16 bis zur Haltestelle Amsterdamer Straße/Gürtel). Zudem stehen kostenlose Parkplätze auf dem Mitarbeiterparkplatz an der Amsterdamer Straße zur Verfügung.