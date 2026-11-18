Die Kölner Deutz AG ist am Mittwoch mit harten Vorwürfen konfrontiert worden. Das US-Analysehaus Ningi Research veröffentlichte einen Report, demzufolge Deutz seine Anleger unzureichend über Details der jüngsten Übernahme des Flensburger Panzerbauers FFG informiert habe. Deutz hatte das norddeutsche Rüstungsunternehmen in diesem Jahr für 1,6 Milliarden Euro geschluckt, zur Finanzierung einen Milliardenkredit aufgenommen und mehr als 71 Millionen neue Aktien ausgegeben. Bekannt war, dass damit die bisherigen Eigentümerfamilien von FFG zu Deutz-Großaktionären wurden. Sie halten nach Abschluss der Transaktion einen Anteil von 29,9 Prozent am Kölner Traditionsunternehmen.

Nach Recherchen von Ningi gehört zum Firmengeflecht der FFG-Gruppe noch ein weiterer Gesellschafter - mit zweifelhaften Verbindungen. Die Rede ist von Maksym Yefimow, einem ehemaligen Abgeordneten des ukrainischen Parlaments. Yefimow, der von 2014 bis 2023 in der Volksvertretung seines Heimatlandes saß, erwarb nach Darstellung von Ningi im November 2025 direkt und über Beteiligungen einen 45-Prozent-Anteil an der FFG-Tochter „FFG Industries GmbH“. Zwei Wochen darauf habe das ukrainische Verteidigungsministerium einen Auftrag mit FFG geschlossen. Das Volumen dieses Deals liegt nach Schätzungen von Journalisten und Analysten bei 700 bis 750 Millionen Euro. Yefimows Unternehmen KZVV sei außerdem mit der eigentlichen Ausführung des Auftrags betraut worden.

FFG Industries parkte rund 300 Millionen Euro

Mehr noch. Deutz könne auf FFG Industries wegen der Beteiligung Yefimows nicht voll durchgreifen, vermutet Ningi. Für wichtige Entscheidungen wie Gewinnausschüttungen oder die Abberufung von Geschäftsführern fehlten Deutz die nötigen Mehrheiten. Dabei macht FFG Industries einen beträchtlichen Teil der Milliardenerwerbung FFG aus. Die Tochter steht für rund die Hälfte des Umsatzes der FFG Gruppe und hielt zuletzt zudem beträchtliche Barmittel. Ende 2025 seien es nach Angaben von Ningi beinahe 300 Millionen Euro gewesen.

Dass Deutz-CEO Sebastian Schulte die Eigentumsverhältnisse bei FFG Industries auf Nachfrage von Ningi in einem Analystencall im November nicht ausgeführt habe, werten die Analysten als „Lüge durch Unterlassung“. Schulte habe den Eindruck erweckt, dass die Erlöse von FFD Industries Deutz zur Verfügung stünden und in Zukunft dabei helfen würden, die ambitionierten Finanzkennzahlen zu erreichen.

Keine Möglichkeit, die vollständige Kontrolle über FFG Industries zu erlangen

Tatsächlich könne Yefimow mit seiner Beteiligung nicht nur die Gewinnausschüttung von FFG Industries an die Deutz AG blockieren, er könne auch den Durchgriff auf Managemententscheidungen verhindern. Zwei der vier Geschäftsführer des Unternehmens seien von ihm benannt worden. Einer sei zuvor sein parlamentarischer Mitarbeiter, der andere Anwalt von KZVV, der Firma Yefimows, die im Auftrag von FFG die ukrainischen Streitkräfte ausrüstet. Deutz sei darüber hinaus nicht in der Lage, den Ukrainer aus dem Unternehmen zu drängen. Die Übernahmevereinbarung sehe dafür eine Ausschlussklausel vor, die erst am 31. Dezember 2039 auslaufe.

Unter diesen Voraussetzungen, so die Vorwürfe, handele es sich bei dem Deal mit FFG gar nicht um eine Übernahme, wie den Aktionären erklärt wurde. Vielmehr unterhalte Deutz faktisch ein Joint Venture, also ein Gemeinschaftsunternehmen mit Yefimow.

Shortseller zwingt Aktienkurs in die Knie

Ningi Research ist ein sogenannter Shortseller. Also ein Investor, der Schwachstellen in Unternehmen recherchiert und dann vor Veröffentlichung der Erkenntnisse auf fallende Kurse wettet. Ningi hat also ein Interesse daran, den Vorfall zu skandalisieren. Im Fall der Deutz AG war das Analysehaus damit zumindest zunächst erfolgreich. Die Papiere des MDax-Unternehmens rutschen am Mittwoch zeitweise um 16 Prozent ab, nachdem die Vorwürfe publik geworden waren.

Ningi Research deutet in seinem Report an, dass Deutz mit den vermeintlich unvollständigen Angaben nicht nur die Anleger getäuscht und zu einer Kapitalerhöhung verleitet habe, sondern auch die eigenen Banken hinters Licht geführt habe, um einen Milliardenkredit für die Übernahme von FFG zu bekommen. Deutz-Aktionäre „können bei dieser Übernahme nur verlieren“, lautet das Urteil der Analysten. Dem Management des Motorenbauers sei nicht mehr zu trauen.

Deutz erklärte, das Unternehmen habe den Bericht „zur Kenntnis genommen und prüft die darin enthaltenen Behauptungen sorgfältig“. Man werde „auf Grundlage der relevanten Fakten Stellung nehmen“, so Deutz am Mittwoch weiter. Detaillierter wollte das Unternehmen zunächst nicht auf die Vorwürfe eingehen.