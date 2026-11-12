In Nordrhein-Westfalen nimmt die Überschuldung zu. 1,97 Millionen Menschen ab 18 Jahren sind überschuldet, wie der neue „Schuldneratlas“ der Wirtschaftsauskunftei Creditreform zeigt. Das sind 4,2 Prozent oder rund 80.000 Fälle mehr als im Vorjahr und so viele wie in keinem anderen Bundesland.

Die Überschuldungsquote, also der Anteil überschuldeter Personen an allen Erwachsenen, stieg im Vergleich mit 2025 von 12,66 auf 13,19 Prozent. NRW hat damit nach Bremen die zweithöchste Quote. Als überschuldet gilt, wer seine finanziellen Verpflichtungen langfristig nicht erfüllen kann. Stichtag für die Auswertung war der 1. Oktober.

Überschuldete in NRW: 1,97 Millionen Menschen ab 18 Jahren

Wegen einer neuen Berechnungsmethode sind die aktuellen Fallzahlen nach Angaben von Creditreform nicht direkt mit früheren Daten vergleichbar. Die Werte für 2025 wurden mit Hilfe eines mathematisch-statistischen Verfahrens rückwirkend neu berechnet. Dadurch ist ein Vergleich möglich.

„NRW gehört zu den Brennpunkten bei der Verbraucherüberschuldung“, sagte der Leiter der Creditreform-Wirtschaftsforschung, Patrik-Ludwig Hantzsch. Die Überschuldungsquote liege deutlich über dem Bundesschnitt von 10,58 Prozent.

Lage im Ruhrgebiet „besonders dramatisch“

Im Ruhrgebiet ist die Lage nach Angaben von Hantzsch „besonders dramatisch“. In den elf kreisfreien Städten und vier Kreisen seien rund 723.000 Erwachsene überschuldet, also rund jeder Sechste. Die Zahl stieg zum Vorjahr um 26.000. Gelsenkirchen hat laut Creditreform bundesweit die höchste Überschuldungsquote aller Kreise und kreisfreien Städte. Dort ist jeder Vierte betroffen (25,43 Prozent).

Auf den letzten zehn Plätzen der Rangliste liegen mit Duisburg (23,37 Prozent), Hagen (22,84 Prozent), Herne (21,79 Prozent), Mönchengladbach (20,21 Prozent) und Wuppertal (20,2 Prozent) fünf weitere NRW-Städte. Knapp davor rangieren Krefeld, Essen und Oberhausen.

So schneiden andere NRW-Städte ab

In anderen Regionen ist die Lage weniger angespannt. Am niedrigsten sind die Überschuldungsquoten wie im Vorjahr in Coesfeld (7,15 Prozent), im Rheinisch-Bergischen Kreis (8,24 Prozent) und in Münster (8,67 Prozent). Köln kommt auf 13,3 Prozent, Düsseldorf auf 12,94 Prozent.

„Diese Unterschiede passen zum Bild des Bundeslandes, in dem wirtschaftliche Stärke und strukturelle Schwächen auf engem Raum nebeneinanderliegen“, so Hantzsch. Der Experte erwartet im kommenden Jahr eine weitere Zunahme der Zahl überschuldeter Verbraucher. Vor allem die stark gestiegenen Lebenshaltungs-, Energie- und Wohnkosten belasteten die Ausgaben.

Für den „Schuldneratlas“ wertet Creditreform anonymisierte Daten anhand amtlicher Register, von Online-Händlern und weiteren Quellen aus. (dpa/red)