Der Aufsichtsrat der Volksbank Köln Bonn hat Anke Möhlenhaskamp mit Wirkung zum 1. Januar 2027 in den Vorstand berufen. Gemeinsam mit dem Vorstandsvorsitzenden Jürgen Pütz und Volker Klein wird sie künftig die Bank führen. Damit ist der Vorstand wieder mit drei Vorstandsmitgliedern besetzt.

Erst diese Woche wurde bekannt, dass der beurlaubte Vorstand Jürgen Neutgens die Bank „einvernehmlich“ verlassen habe. Gegen das Vorstandsmitglied des Geldhauses wurden im Sommer 2026 im Rahmen der sogenannten „Pascha“-Affäre schwerwiegende Vorwürfe im Zusammenhang mit der Vergabe eines Millionen-Kredits laut. Die Staatsanwaltschaft ermittelt.

Jürgen Neutgens verlässt die Bank

Anke Möhlenhaskamp ist seit fast 40 Jahren in der genossenschaftlichen Finanz-Gruppe tätig. Seit 2021 leitet sie als Bereichsdirektorin das Risikomanagement und den Markt-Service der Volksbank Köln-Bonn und gehört der erweiterten Unternehmensführung an. In dieser Funktion verantwortet sie unter anderem die Kreditrisikostrategie der Bank. Seit 2023 vertritt sie zudem den Marktfolge-Vorstand im Kreditgeschäft.

Seit 2023 vertritt sie zudem den Marktfolge-Vorstand im Kreditgeschäft. Zuvor war sie Bereichsleiterin Marktfolge Aktiv der Volksbank Beckum-Lippstadt und Teamleiterin Vertriebsunterstützung Finanzierung Firmenkunden der Volksbank Gütersloh. Ihre Laufbahn begann sie 1987 mit der Ausbildung zur Bankkauffrau bei der Volksbank Neuenkirchen. Anke Möhlenhaskamp ist Diplomierte Bankbetriebswirtin (ADG) und Certified Manager of Banking (ADG/SHB).

Ihre Laufbahn begann sie 1987 mit der Ausbildung zur Bankkauffrau bei der Volksbank Neuenkirchen. Anke Möhlenhaskamp ist diplomierte Bankbetriebswirtin und Certified Manager of Banking.

„Anke Möhlenhaskamp bringt fundierte Erfahrung aus dem Kreditgeschäft und der Banksteuerung mit und kennt unsere Organisation genau. Gemeinsam führen wir die Bank mit klarem Kurs in die Zukunft“, sagte Volksbank-Vorstandsvorsitzender Jürgen Pütz.