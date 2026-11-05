Wirtschafts-Talkreihe „Rheinische Lösung“Gaffel-Chef Heinrich Philipp Becker über Kölsch und Biertrends

Mit „Rheinische Lösung – Die Köpfe der Wirtschaft“ setzen „Kölner Stadt-Anzeiger“ und „Kölnische Rundschau“ ihre Veranstaltungsreihe fort, präsentiert von NetCologne Business. Nach dem Auftakt mit Flughafenchef Thilo Schmid im September und dem Talk mit Deiters-Chef Herbert Geiss im Oktober begrüßen wir am Dienstag, 24. November, Heinrich Philipp Becker, geschäftsführender Gesellschafter der Kölschbrauerei Gaffel.

Der Termin kommt zur rechten Zeit: Gerade erst hat Becker die Gesellschaftsanteile seines Onkels Johannes Becker übernommen und damit einen jahrzehntelangen Familienstreit um die Traditionsbrauerei beendet – die Familie Heinrich Becker hält Gaffel nun zu 100 Prozent. Im Talk spricht er erstmals öffentlich darüber, wie es zur Einigung kam, was sich für die Brauerei dadurch ändert (und was eben nicht) und wie er das Unternehmen in die nächste Generation führen will.

Darüber hinaus wird es launig: Wie entwickelt sich der Kölschmarkt insgesamt, der seit Jahren unter Druck steht? Wie reagiert Gaffel auf die wachsende Zahl alkoholfreier und „nichtprozentiger“ Trinkerinnen und Trinker – Stichwort Fassbrause und Gaffel Wiess? Was sollte man über Kölsch eigentlich wissen, und – mit einem Augenzwinkern gefragt – warum ist Kölsch das beste Bier der Welt? Auch der Neubau der Braustätte in Porz, die Übernahme der Marke Mühlen Kölsch, die Partnerschaft mit dem 1. FC Köln und das Engagement beim Festival „Jeck im Sunnesching“ dürften zur Sprache kommen. Kostproben sind alles andere als ausgeschlossen – schließlich ist der Gastgeber vom Fach. Alle Interessierten können sich kostenlos hier zu der Veranstaltung anmelden.

Weitere Infos zur Veranstaltung

Der Talk findet am Dienstag, 24. November 2026 statt. Einlasse ist um 18.30 Uhr, Beginn ist um 19 Uhr. Der Ort ist die Workstage am Verlagshaus, Amsterdamer Straße 192, 50735 Köln. Dieses ist gut erreichbar mit den Linien 13 und 16 bis Haltestelle „Amsterdamer Straße/Gürtel“. Es sind aber kostenlose Parkplätze auf dem Mitarbeiterparkplatz an der Amsterdamer Straße vorhanden. Klingeln Sie dafür einfach an der Schranke. Wir freuen uns über Ihr Interesse.