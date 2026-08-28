Die Zahl der Arbeitslosen in Nordrhein-Westfalen ist im August im Vergleich zum Juli um gut 15.800 auf 808.970 Menschen gestiegen. Die Arbeitslosenquote habe um 0,1 Punkte auf 8,0 Prozent zugenommen, teilte die Regionaldirektion NRW der Bundesagentur für Arbeit in Düsseldorf mit. Vor einem Jahr lag die Quote ebenfalls bei 8,0 Prozent. Die Bundesagentur griff für die Statistik auf Datenmaterial zurück, das bis zum 13. August vorlag.

Die Arbeitslosigkeit sei stärker gestiegen als erwartet, sagte Dirk Strangfeld, Geschäftsführer der Regionaldirektion. Im August meldeten sich demnach mehr Menschen arbeitslos als in den Vormonaten. Nach vier Jahren unter anhaltendem wirtschaftlichem Druck sei das Ausgangsniveau der Arbeitslosigkeit weiterhin hoch. Ende Juli war bereits damit gerechnet worden, dass die Arbeitslosigkeit im August zunimmt. Die Marke von 800.000 dürfte jedoch nicht erreicht werden, hieß es damals allerdings.

Positive Signale: Neueinstellungen trotz Sommerpause stabil

Strangfeld sieht dennoch positive Signale. Die Zahl der Neueinstellungen sei trotz der Sommerpause stabil geblieben, obwohl mit einem Rückgang zu rechnen gewesen sei. „Im August wurden zudem fast 30.000 neue Stellen gemeldet, mehr als im Durchschnitt der Vormonate.“ Das passe zu Aussagen aus der Wirtschaft, wonach sich die Auftragsbücher wieder etwas füllten.

Für die kommenden Monate erwartet Strangfeld einen Rückgang der Arbeitslosigkeit. „Jetzt beginnt die Zeit der Herbstbelebung.“ Wann die Arbeitslosenzahl wieder unter 800.000 falle, hänge davon ab, wie die Wirtschaft im Spätsommer und Herbst in Fahrt komme. „Viele der hemmenden Faktoren bestehen nach wie vor, angefangen bei den weltpolitischen Entwicklungen.“ Vor diesem Hintergrund seien Prognosen kaum möglich. (dpa/red)