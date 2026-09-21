Zum 150. Geburtstag des Kölner Stadt-Anzeiger stellen wir jeden Tag eine bedeutende Kölner Persönlichkeit vor. Im 127. Teil der Serie geht es um die Schauspielerin Annette Frier.

Bedeutung

Annette Frier ist eine deutsche TV- und-Filmschauspielerin. Sie ist die mittlere von drei Schwestern. Ihre ältere Schwester Sabine ist ihre Managerin, die jüngere Schwester Caroline ist ebenfalls Schauspielerin. Bereits mit acht Jahren wollte Frier zur Bühne. Sie erhielt ihre Ausbildung an der Schauspielschule „Der Keller“ und übernahm schon während des Studiums Theaterrollen. Ihre erste TV-Rolle erhielt sie in der RTL-Serie „Hinter Gittern – Der Frauenknast“, in der sie 1997 bis 1999 eine lesbische Gefangene spielte. Es folgte „SK Kölsch“ auf Sat.1 bis 2001.

2000 wagte Frier den Sprung in die Comedy und war bis 2002 Co-Moderatorin der „Wochenshow“. Sie bekam Rollen in anderen Serien wie „Schillerstraße“. 2010 bis 2014 trat sie in „Danni Lowinski“ als Rechtsanwältin der kleinen Leute auf. Die mit 65 Episoden in fünf Staffeln erfolgreiche Serie wurde in mehreren Ländern adaptiert, unter anderem in den USA.

Annette Frier

Geboren: 22. Januar 1974 in Köln

Zwischen 2018 und 2022 stand Frier als Juristin „Ella Schön“ in elf Episoden vor der ZDF-Kamera. Mit Christoph Maria Herbst stellt sie in „Merz gegen Merz“ ein Ehepaar vor der Scheidung dar. Die Serie wird derzeit nach drei Staffeln als TV-Filmreihe fortgesetzt. In „Frier und Fünfzig“ spielt Annette Frier sich selbst und verarbeitet darin eigene Erfahrungen aus den Wechseljahren. Zwischendurch übernahm sie Theaterrollen.

Wirken in Köln

Zwischen 1999 und 2007 stand sie auf der Bühne des Theaters im Bauturm und spielte klassisches Repertoire. Dort inszenierte sie 2008 das Stück „Am Hang“. Die Serie „Danni Lowinski“ wurde mit Rücksicht auf die werdende Mutter in Köln und Region gedreht.

Bemerkenswert

Frier ist Botschafterin der UN-Flüchtlingshilfe und der Stiftung Lesen. Im zweiten Corona-Lockdown 2020 realisierte sie als Regisseurin das Filmprojekt „#undwarumbistduhier“, in dem sie mit Freunden und Wegbegleitern über Themen des menschlichen Daseins spricht. Seit 2021 ist Frier Sprecherin des Vorspanns bei der „Sendung mit der Maus“. Das Kochen überlässt sie ihrem Mann.

Spuren in der Stadt

Annette Frier besuchte bis zum Abitur das Gymnasium Rodenkirchen. 1999 erhielt sie den Preis „Puck“ der Theatergemeinde Köln als beste Nachwuchsschauspielerin.

Der Autor der 150 Kölner Persönlichkeiten ist Dr. Ulrich S. Soénius. Der Historiker und Direktor der Stiftung Rheinisch-Westfälisches Wirtschaftsarchiv zu Köln (RWWA) hat als Mitherausgeber des Kölner Personenlexikons (2008) über 630 Biographien für das Standardwerk zur Kölner Geschichte verfasst.