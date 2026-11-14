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150 Jahre KStA10.000 Bäume für einen neuen Wald in Köln

Der KStA feiert Geburtstag. Am 14. November 1876 erschien die erste Ausgabe. Zum gegebenen Anlass pflanzten Leser und Leserinnen 10.000 Setzlinge.

Pflanzaktion zum 150. Geburtstag des „Kölner Stadt-Anzeiger“ unter dem Motto „10.000 Bäume für Köln“. Leserinnen und Leser forsten eine ehemalige Ackerfläche in Köln-Dünnwald auf.

Pflanzaktion zum 150. Geburtstag des „Kölner Stadt-Anzeiger“ unter dem Motto „10.000 Bäume für Köln“. Leserinnen und Leser forsten eine ehemalige Ackerfläche in Köln-Dünnwald auf.

Copyright: Uwe Weiser

Fünf Grad, blauer Himmel, strahlende Sonne: Am Samstag (14. November) haben in Köln-Dünnwald mehr als 400 Menschen Setzlinge in die Erde gebracht. Anlass war der 150. Geburtstag des „Kölner Stadt-Anzeiger“.

Auf rund zwei Hektar, etwa zweieinhalb Fußballfeldern, sollen Eichen, Linden, Hainbuchen und Winterlinden zum Wald heranwachsen, zum Dünnwäldchen. Die Idee stammt von Moderator Jürgen Domian. In der Serie „100 Ideen für Köln“ landete sie im Herbst 2025 auf Platz zwei.

In Köln-Dünnwald entsteht das Dünnwäldchen

Zwischen Spaten, Bollerwagen und Kinderpunsch ging es vor allem um Zuversicht: Familien, Kinder und Hunde auf dem Feld, Feuerschalen gegen die Kälte, warme Suppe und Chili. Eindrücke von der Baumpflanz-Aktion in Dünnwald finden Sie in der Fotogalerie.