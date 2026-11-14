Fünf Grad, blauer Himmel, strahlende Sonne: Am Samstag (14. November) haben in Köln-Dünnwald mehr als 400 Menschen Setzlinge in die Erde gebracht. Anlass war der 150. Geburtstag des „Kölner Stadt-Anzeiger“.

Auf rund zwei Hektar, etwa zweieinhalb Fußballfeldern, sollen Eichen, Linden, Hainbuchen und Winterlinden zum Wald heranwachsen, zum Dünnwäldchen. Die Idee stammt von Moderator Jürgen Domian. In der Serie „100 Ideen für Köln“ landete sie im Herbst 2025 auf Platz zwei.

In Köln-Dünnwald entsteht das Dünnwäldchen

Zwischen Spaten, Bollerwagen und Kinderpunsch ging es vor allem um Zuversicht: Familien, Kinder und Hunde auf dem Feld, Feuerschalen gegen die Kälte, warme Suppe und Chili. Eindrücke von der Baumpflanz-Aktion in Dünnwald finden Sie in der Fotogalerie.