150 Jahre „Kölner Stadt-Anzeiger“Der Kölner Presseball ist zurück – feiern Sie mit uns im Maritim Hotel

Köln hat den Karneval, Köln hat die magischen Lichter am Dom und Köln hat tausend wunderbare Gründe, das Leben zu feiern. Und doch gab es da eine Lücke im gesellschaftlichen Kalender unserer Stadt. Ein Abend, an dem Köln abseits von Hierarchien, Titeln und der alltäglichen Hektik zusammenkommt. Ein Abend voller Eleganz, Gespräche und echter Nähe.

Genau diese Lücke schließt sich nun: Zum großen Jubiläum unserer Zeitung bringen die KStA Medien den Kölner Presseball zurück nach Hause – und zwar genau so, wie unsere geliebte Rheinmetropole heute ist: unerwartet, vielfältig und voller pulsierender Energie.

Am 20. November 2026 wird das Maritim Hotel Köln zum glanzvollen Zentrum eines Formats, das es in dieser Art noch nie gegeben hat. Rund 600 Gäste werden gemeinsam eine unvergessliche Ballnacht feiern, die unter einem Motto steht, das in Köln gelebt wird wie in keiner anderen Stadt: „Köln. Verbindet.“

Kölner Presseball: Ein Fest für die Sinne

Das Programm dieser exklusiven Ballnacht spiegelt die Bandbreite der Kölner Kulturlandschaft wider – von klassischer Eleganz bis hin zu moderner, urbaner Clubkultur. Niemand Geringeres als das renommierte Gürzenich Orchester wird den Abend mit seiner musikalischen Brillanz veredeln und für Gänsehautmomente sorgen, die den festlichen Ballcharakter perfekt untermalen.

Ein absolutes Highlight erwartet die Gäste mit dem international bekannten Berliner Tape-Art-Kollektiv Tape That, das tiefe Kölner Wurzeln in sich trägt. Die Künstler werden nicht nur visuelle Akzente setzen, sondern vor Ort gemeinsam mit den Gästen des Balls ein einzigartiges, interaktives Kunstwerk aus Klebestreifen erschaffen.

Eine Tape-Art-Rauminstallation. Copyright: Laurenz Bostedt

Für pure Lebensfreude sorgt die Buddy Horn Brass Sensation. Mit ihren modernen Grooves und überraschenden Arrangements wird die mobile Brass Band den Saal zum Kochen bringen.

Für musikalische Überraschungen ist DJ Jay Walkin nicht erst in der späteren Clubnacht zuständig. Schon im Laufe des Abends setzt er immer wieder besondere Akzente und sorgt gemeinsam mit dem Gürzenich-Orchester und der Buddy Horn Brass Sensation für eine abwechslungsreiche Mischung aus Klassik, Brass und Clubsound. Zur Aftershow-Party übernimmt er dann endgültig die Decks und bringt die Tanzfläche bis in die frühen Morgenstunden zum Beben.

Menschen im Mittelpunkt

Viele weitere programmliche Highlights und Überraschungen sowie exklusive Kulinarik machen diesen Ball zu einem Erlebnis der Extraklasse.

Der Kölner Presseball 2026 stellt die Menschen in den Mittelpunkt, die diese Stadt bewegen, prägen und lieben. Er ist eine Hommage an verlässlichen Journalismus und an die Treue unserer Leserinnen und Leser. Und er steht für die unerschütterliche Verbindung, die uns alle in Köln zusammenhält.

Anlässlich unseres Jubiläums haben wir ein Ticketkontingent für unsere Leserinnen und Leser reserviert, damit wir diesen besonderen Abend gemeinsam feiern können.

Karten für dieses exklusive gesellschaftliche Highlight können Sie direkt über www.koelner-presseball.de erwerben. Da die Kapazitäten im festlichen Saal des Maritim Hotel Köln streng limitiert sind, empfiehlt sich ein frühzeitiger Ticketerwerb.