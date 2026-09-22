„Kompetent, unabhängig, kritisch“Kölner Wirtschaft gratuliert KStA und KR zum Jubiläum

Thilo Schmid, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen Köln/Bonn GmbH

Thilo Schmid Copyright: Arton Krasniqi

„Ich schätze am Wirtschaftsteil der Kölner Stadt-Anzeiger Medien besonders den Blick auf die regionale Wirtschaft – auf die Unternehmen, Menschen und Entwicklungen, die Köln und die Region bewegen. Gleichzeitig gelingt es ihm, die großen wirtschaftlichen Themen mit der Perspektive vor Ort zu verbinden. Für mich gehört der Wirtschaftsteil zur täglichen Lektüre – als Flughafenchef, aber auch als interessierter Leser.“

Marcel de Groot, CEO von Vodafone Deutschland

Marcel de Groot Copyright: Vodafone

„Ich schätze die Arbeit und die Expertise des Wirtschaftsteils im ‚Kölner Stadt-Anzeiger‘ und der ,Kölnischen Rundschau‘. Der Austausch mit der Redaktion ist immer hochprofessionell und vertrauensvoll. Herzlichen Glückwunsch und bleiben Sie weiter eines der kritischen Leitmedien der Kölner Wirtschaftswelt.“

Louise Farina, Geschäftsführerin Dufthaus Farina 1709

Louisa Farina Copyright: Dufthaus Farina 1709

„Der Wirtschaftsteil schafft es, die Menschen und Unternehmen hinter dem Wirtschaftsstandort Köln sichtbar zu machen und relevante Entwicklungen verständlich einzuordnen. Gerade für uns als Familienunternehmen ist diese Nähe zur Region und die gute Vernetzung der Redaktion besonders wertvoll.“

Markus Steilemann, Vorstandsvorsitzender der Covestro AG

Markus Steilemann Copyright: Carsten Koall/dpa

„Wer wissen will, was die Wirtschaft im Rheinland bewegt, findet im ‚Kölner Stadt-Anzeiger‘ und der ,Kölnischen Rundschau‘ seit vielen Jahren einen verlässlichen Begleiter. Ich schätze besonders den Blick hinter die Schlagzeilen und die Verbindung von regionaler Nähe mit den großen wirtschaftspolitischen Fragen unserer Zeit.“

Bert Flossbach, Gründer der Vermögensverwaltung Flossbach von Storch

Bert Flossbach Copyright: Martina Goyert

„Wirtschaft und Finanzen so beschreiben, wie sie sind – global wie lokal. Was so einfach klingt, ist es meist nicht. Beiden Zeitungen gelingt genau das, seit Generationen schon. Vielen Dank – vor allem aber: Herzlichen Glückwunsch!“

Matthias Zachert, Vorstandsvorsitzender der Lanxess AG

Matthias Zachert Copyright: Lanxess

„Guter Journalismus zeigt sich nicht in der Geschwindigkeit des ersten Social-Media-Posts, sondern in der Qualität der Fakten und ihrer Einordnung. Die Titel der Kölner Stadt-Anzeiger Medien verbinden seit vielen Jahren regionale Nähe mit journalistischer Professionalität. Die Wirtschaftsredaktion kennt die Unternehmen der Region, berichtet kompetent und unabhängig und stellt dabei auch die kritischen Fragen, die gestellt werden müssen. Gerade diese Kombination macht Qualitäts-Journalismus aus, wie wir ihn heute dringender denn je brauchen.“

Margarete Haase, Vorstandsvorsitzende des Arbeitgeberverbands Kölnmetall

Margarete Haase Copyright: Alexander Schwaiger

„Ein Morgen ohne den Wirtschaftsteil des „Kölner Stadt-Anzeiger“? Für mich kaum vorstellbar. Beim ersten Kaffee gilt ihm mein Blick: Was ist los in der Region, was bewegt die Unternehmen, welche Themen werden wichtig? Gut recherchiert, fundiert und verlässlich werden hier die Entwicklungen unseres Wirtschaftsstandortes auf den Punkt gebracht – und schaffen Orientierung. Gerade in Zeiten einer zunehmend unübersichtlichen Informationsflut ist guter, unabhängiger Journalismus wichtiger denn je. Gut, dass die Zeitung in Köln für diese Qualität steht – bitte weiter so!“

Gerald Böse, Vorsitzender der Geschäftsführung der Kölnmesse

Gerald Böse Copyright: Martina Goyert

„Ich schätze es, wenn die Wirtschaftsredaktion unsere Themen hinterfragt und uns fordert – das macht am Ende jedes Projekt besser. Diese kluge Hartnäckigkeit unterscheidet guten Wirtschaftsjournalismus von bloßer Jubelberichterstattung. Und ganz persönlich: Viele der sehr dynamischen Interviews, die ich in den vergangenen Jahren mit der Redaktion führen durfte, zählen zu den Gesprächen, an die ich mich gerne zurückerinnere.“

Arndt G. Kirchhoff, Präsident der Landesvereinigung der Unternehmensverbände Nordrhein-Westfalen e.V.

Arndt G. Kirchhoff Copyright: Shireen Broszies/dpa

„Der ‚Kölner Stadt-Anzeiger‘ gehört zu den wenigen Leitmedien Nordrhein-Westfalens, die das Thema Wirtschaft zu einem ihrer großen Themen-Schwerpunkte machen. Das begrüße ich ausdrücklich, denn Wirtschaft geht jeden etwas an. Doch das Wirtschaftsgeschehen wird zunehmend komplexer und damit auch erklärungsbedürftiger, muss deshalb seriös sortiert und vor allem fachkundig für die Leserschaft eingeordnet werden – im Print wie auch digital. Mir begegnet dabei stets eine hochprofessionelle Wirtschaftsredaktion, der es immer wieder gelingt, Wirtschaftsthemen mit der Lebenswirklichkeit ihrer Leser zu spiegeln und durch ihre Berichterstattung und Kommentierung verständlicher zu machen.“