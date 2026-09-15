Am Flughafen Köln/Bonn kommt es derzeit vor der Sicherheitskontrolle zu längeren Wartezeiten. Grund ist laut einer Mitteilung des Airports zu wenig Personal beim Sicherheitsdienstleister.

„Der Dienstleister kann die vom Flughafen bestellten Kontrollstunden nicht vollständig bereitstellen, sodass weniger Kontrollspuren als geplant geöffnet sind“, hieß es auf der Internetseite des Flughafens.

Ein Nutzer des Kurznachrichtendienstes X sprach von Schlangen, die mehrere hundert Meter lang seien.

Über die Hintergründe wurde zunächst nichts bekannt. Der Flughafen bat die Reisenden, die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen. Für wartende Reisende werde Wasser bereitgestellt. Man arbeite eng mit den Behörden, den Dienstleistern und den Airlines zusammen, um die Auswirkungen so gering wie möglich zu halten, hieß es weiter. (dpa)