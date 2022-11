Alfter – Bürgermeister Rolf Schumacher (CDU) sprach von einem „Megaschritt, den wir dringend benötigen“, als er auf dem neu gestalteten Dorfplatz in Impekoven mit den beiden Ortsvorsteherinnen Brigitte Schächter (Oedekoven) und Ilse Niemeyer (Impekoven) sowie dem Vorsitzenden des Digitalausschusses Wilhelm Windhuis mit Vertretern des Energie-Unternehmens Eon über den geplanten Glasfaserausbau in den drei Mittelgemeinden Gielsdorf, Oedekoven und Impekoven informierte.

Damit, so Vertriebsmitarbeiterin Isabell Burgold, sei „schnelles Surfen in Sicht.“ 2460 Haushalte in den genannten Ortsteilen, die bislang nicht im öffentlich-geförderten Breitbandausbau des Rhein-Sieg-Kreises berücksichtigt wurden, bekommen nun die Chance auf eine Anbindung an das Highspeed-Internet in Form eines Glasfaserhausanschlusses.

Rund 1000 Haushalte müssen mitmachen



Allerdings müssen sich bis zum 31. August mindestens 40 Prozent der Anwohner entscheiden, einen Glasfaseranschluss sowie das dazugehörige Highspeed-Produkt des Energieanbieters zu buchen. Sie würden dann auch die einmaligen Einrichtungsgebühren sparen. Wer zudem von Eon Strom oder Erdgas bezieht, erhält zusätzlich einen monatlichen Rabatt. Läuft alles wie geplant, könnten die Kunden voraussichtlich spätestens Ende 2024 mit bis zu 1000 Mbit pro Sekunde auf der Datenautobahn surfen.

Das Unternehmen informiert alle Bürger ausführlich am Mittwoch, 8. Juni, ab 19 Uhr zum geplanten Glasfaserausbau und zur Vorvermarktung in einer Online-Infoveranstaltung.