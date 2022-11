Alfter – Flotte Musik, bunte Kostüme und jede Menge Spaß: Mit einem „Kick-off-Event“ rührte das Ensemble des Alfterer Freilichtwandertheaters kräftig die Werbetrommel für sein neuestes Stück „Die Seeräuberinsel“, das am 25. Juni Premiere feiert. 2020 herrschte Pandemie-Pause, im vergangenen Jahr konnte das Ensemble mit seinen rund 50 Darstellern, Laien wie Profis, dann trotz Pandemie spielen. Auf dem Programm stand „Peter Pan und Käpt’n Hook“.



Erstmals gibt es nun in der langjährigen Geschichte des Wandertheatervereins ein selbst geschriebenes Stück von Ralf Hafner, der auch zusammen mit Bernhard Altfeld Regie führt. Ganz neu ist „Die Seeräuberinsel“ nicht, vor einigen Jahren wurde das Stück bereits als Theaterprojekt für Kinder von Hafner und Altfeld inszeniert. Nun wurde es neu adaptiert und umgeschrieben, um damit große und kleine Zuschauer im Sommer zu begeistern, so Pressesprecher Thomas Lehnen.



Mit dem Feind auf der einsamen Insel

Zum Inhalt: Das Schiff des gefürchteten Seeräuberkapitäns Backenbart (Berndt Lisson) sinkt in einem fürchterlichen Sturm. Die Besatzung kann sich aber auf eine einsame Insel retten. Zur selben Zeit wird dort auch seine größte Feindin, Piratenkapitänin Krähennest (Doris Muhr), an Land gespült. Beide wollen sich den Inselschatz einverleiben. Damit beginnt ein spannendes und heiteres Treiben. Das Publikum „wandert“ mit über die Insel und begleitet die Seeräuber auf ihrer abenteuerlichen Suche.



Gespielt wird diesmal nur auf dem Aussichtspunkt Böhling und in der Tannensenke unterhalb des Friedensweges. Die große Hauptbühne steht in diesem Jahr nicht zur Verfügung, wie Thomas Lehnen schildert. Dort entsteht in den kommenden Monaten eine fest installierte Bühnenkonstruktion, die dann voraussichtlich ab 2023 für das Freilichtwandertheater und für Ferientheaterprojekte zur Verfügung stehen wird.



Sponsoren für feste Bühne gesucht

Der Rhein-Sieg-Kreis hat die erforderliche Baugenehmigung bereits erteilt, auch die Abstimmungen mit dem Landschaftsschutz sind geklärt. Unklar ist noch die Finanzierung, hier hofft der Verein noch Sponsoren und Spender zu finden. Die neue Bühne, bestehend aus zwei größeren Containern und einem Holständerwerk, dient dann nicht nur für die Aufführungen, sondern auch als Lagerstätte für das Wandertheater.

Das könnte Sie auch interessieren:

Von Catering bis Tanzschule Anzeige Hochzeitsmesse in Rheinbach zeigt Modetrends und Klassiker

Reparaturen nach der Flut Anzeige Voreifelstrecke soll deutlich früher elektrifiziert werden

Deutsche Steinzeug Anzeige Energiekosten für Alfterer Unternehmen haben sich verdoppelt

Für „Die Seeräuberinsel“ konnte die Gruppe als neue Regieassistentin Melanie Kraushaar gewinnen, die musikalische Leitung liegt bei Peter Phillipzen, das Bühnenbild gestaltet Robin Hengesbach und für die Kostüme zeichnen Julia Heyden und Petra Eberz verantwortlich.