Zum Jahreswechsel nehmen sich viele Menschen vor, gesünder zu leben, und scheitern dann oft an Zeitmangel oder komplizierten Plänen. Professor Dr. Ingo Froböse, Sportwissenschaftler und Bestsellerautor aus Köln, zeigt, dass kurze Routinen von zehn Minuten am Tag schon viel bewirken können.

Am 14. Januar um 19.30 Uhr im Kölner Domforum spricht Froböse über Bewegung, Ernährung, Schlaf und Entspannung und gibt alltagstaugliche Impulse, die bei einem gesunden Start in ein schwungvolles neues Jahr helfen. Er stellt die besten Routinen vor und erklärt, wie jeder seinen Biorhythmus und seine Regenerationsfähigkeit besser unterstützen kann. Im Mittelpunkt steht ein leistungsfähiger Stoffwechsel, der dabei helfen kann, Konzentration und Energie im Alltag zu stärken.

Der Abend richtet sich an alle, die ohne großen Aufwand gesünder leben möchten, besonders an Menschen, die sich oft müde oder antriebslos fühlen. Im Anschluss haben Sie Gelegenheit, Fragen an den Experten zu stellen.

Tickets für 12 Euro (zzgl. VVK) gibt es bei Rausgegangen. Mehr Wissen und praktische Tipps für einen bewussten Alltag rund um die Themen Bewegung, Ernährung und Regeneration finden Sie auf dem YouTube-Kanal Formel Froböse.