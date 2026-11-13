Wenn es draußen kalt und die Tage immer kürzer werden, kann man es sich drinnen wieder richtig gemütlich machen. Die kalte Jahreszeit eignet sich besonders gut, um neue kreative Hobbys auszuprobieren und dabei vielleicht schon das ein oder andere Weihnachtsgeschenk selbst herzustellen. Ob Malen, Töpfern, Stricken oder Schreiben – in Köln gibt es viele Orte, an denen man selbst kreativ werden kann.