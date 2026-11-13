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Töpfern, Malen, Stricken11 Orte in Köln, an denen man selbst kreativ werden kann

Die kalte Jahreszeit eignet sich besonders gut, um neue kreative Hobbys auszuprobieren. Wir stellen Orte in Köln vor, an denen das möglich ist.

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Kreative Orte wie das „Unter Freunden“ bieten Workshops zu unterschiedlichen Kreativtechniken an.

Copyright: Unter Freunden

Wenn es draußen kalt und die Tage immer kürzer werden, kann man es sich drinnen wieder richtig gemütlich machen. Die kalte Jahreszeit eignet sich besonders gut, um neue kreative Hobbys auszuprobieren und dabei vielleicht schon das ein oder andere Weihnachtsgeschenk selbst herzustellen. Ob Malen, Töpfern, Stricken oder Schreiben – in Köln gibt es viele Orte, an denen man selbst kreativ werden kann.

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