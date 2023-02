Vulkanpark Eifel – Tolle Wanderwege, wilde, wunderschöne Natur, jahrhundertealte Erdgeschichte: Die Eifel ist mit ihrer Landschaft und ihrem vielfältigen Angebot eine wunderbare Gegend für Ausflüge. Und groß ist sie. Unser Autor hat sich deshalb auf ein Gebiet konzentriert. Laden Sie sich hier für die Ferienzeit unser "Osteifel-Spezial" herunter mit vielen Ausflugstipps, Wissen und Hintergründen.

Sven von Loga führt uns ins Osteifel-Vulkanfeld, in die Region von Burgbrohl, Andernach, Mendig, Mayen, Kempenich und Niederzissen. Dafür hat er Geowissenschaftler begleitet, die untersucht haben, ob wirklich noch Magma aufsteigt und wie gefährlich das werden könnte.

Und er nimmt uns mit auf Exkursionen in die Steinbrüche der Region, wo sich nicht nur Mineralien und Edelsteine finden lassen, sondern auch Gesteine, die das Kölner Stadtbild prägen und das Bild der Ortschaften in der Region – vom einfachen Bauernhaus bis zur imposanten Abtei Maria Laach. Zu vielen Orten gibt es eine Wandertour oder einen Ausflugstipp für die ganze Familie.

In unserem Dossier finden Sie viele Informationen praktischer Art mit Ausflügen und Sehenswürdigkeiten in der Eifel. Es ist aber auch eine Exkursion zu den Ursprüngen im Land der Vulkane. Mit dem Spezial-Heft zum Herunterladen haben Sie einen aktuellen Planungshelfer für den nächsten Ausflug an der Hand.