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Märchenhafte AusflügeHerbstfeste- und Märkte auf Burgen und Schlössern rund um Köln

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Das Museum Schloss Moyland in Bedburg-Hau am Niederrhein. (Archivbild)

Das Museum Schloss Moyland in Bedburg-Hau am Niederrhein an einem Tag im Oktober. (Archivbild)

Copyright: Bernd Thissen/dpa

Regionale Kulinarik, Kunsthandwerk und Familienspaß auf historischen Burgen und Schlössern – wir haben schöne Termine für den Herbst 2026.

Wenn der Herbst Einzug hält, verwandeln sich Schlösser, Burgen, Klöster und Höfe rund um Köln in zauberhafte Festschauplätze zwischen bunt gefärbten Bäumen. Zwischen September bis in den November hinein laden diese historischen Orte zu Kunsthandwerk, regionaler Küche, Live-Musik und Familienaktionen ein.

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