Wenn der Herbst Einzug hält, verwandeln sich Schlösser, Burgen, Klöster und Höfe rund um Köln in zauberhafte Festschauplätze zwischen bunt gefärbten Bäumen. Zwischen September bis in den November hinein laden diese historischen Orte zu Kunsthandwerk, regionaler Küche, Live-Musik und Familienaktionen ein.