Es gibt Heilquellen und Kurparks, von der Eifel bis ins Sauerland.

Kennen Sie den Kneipp-Kurort Daun in der Vulkaneifel oder den Kneipp-Wanderweg in Olsberg?

Sieben Ausflugstipps und Orte, die ihrer Gesundheit gut tun.

Wir haben sieben Ausflüge zusammengestellt, wo wir eine Prise gute Luft tanken können. Es sind Orte rund um Köln, wo das Klima noch in Ordnung, wo Luft und Wasser heilen und wir etwas für die Gesundheit tun können.

Zum Schutz gegen Corona

Bitte achten Sie auf die aktuell geltende Coronaschutzverordnung und 3-G-Regel. Bitte tragen Sie ihren Mund-Nasenschutz wo nötig und halten Sie auch im Freien Abstand, um sich und andere zu schützen.

Der Maare-Mosel-Weg führt von Daun an die Mosel

Der Maare-Mosel-Radweg verläuft auf einer ehemaligen Bahntrasse. Copyright: Wikimedia Commons/Aussendorf CC-BY-SA 3.0

Aktuell: Der Maare-Mosel-Radweg ist nach dem Hochwasser frei und befahrbar, Radbusse fahren uneingeschränkt und können hier reserviert werden: www.radbusse.de.

Ein Kurort mit Eifelcharme: Umringt von Schalkenmehrener, Weinfelder und Gemündener Maar liegt der heilklimatische Kur- und Kneippkurort Daun. In die 1280-jährigen Stadt in der Vulkaneifel mit ihren vielen ruhigen und erholsamen Plätzchen – wie der Dunaris-Heilquelle, dem Kurpark oder dem Sauerbrunnen – kommen Gäste zum Wellness-, Wander- oder Radurlaub.

Hier beginnt der Maare-Mosel-Radweg, der berühmte Eifelsteig führt durch den Ort und entlang der Lieser nach Manderscheid. Und es gibt verschiedene Freizeiteinrichtungen wie die Naturfreibäder der Maare, den Wild- und Erlebnispark oder das Kur- und Hallenbad. Vor Ort gibt es einen schönen Kurpark.

Dort schnattern die Enten und es gibt herrliche Landschaftsliegen am Ufer der Lieser sowie einen Spielplatz. Spannend ist ein Parcours der Sinne im Örtchen Immerath, wo es ums Schauen, Hören, Spüren und Empfinden geht.

GesundLand Tourist Information

Leopoldstraße 5

54550 Daun

Telefon: +49 (0)6592 951370

www.gesundland-vulkaneifel.de

Manderscheid: Kurort mit ausgedehntem Kulturangebot

Die Vulkaneifel bietet jede Menge attraktive Ausflugsziele, wie das Pulvermaar. Copyright: dpa

Inmitten der Vulkanlandschaft der nahen Eifel liegt Manderscheid mit seinen ausgedehnten Mischwaldbeständen – ideal für Wander- und Radurlaube. So führt neben vielen Wander- und Radrouten auch der bekannte Eifelsteig durch Manderscheid – und der Vulkanbike-Trailpark umschließt den Kurort. Gäste mögen auch die Freizeitangebote der Gegend und besuchen die beiden Burgen, nicht nur zum jährlichen „Manderscheider Burgenfest“ (ausgenommen im Corona-Jahr), das in der der ganzen Region bekannt ist.

Oder das Maarmuseum. Spektakuläre Simulationen und 45 Millionen Jahre alte Funde wie das „Eckfelder Urpferdchen“ gibt es hier zu entdecken. Genug Programm also für einen Kurzurlaub allemal. Auch Kurgäste mit Erkrankungen der oberen Luftwege, Herz- und Kreislaufstörungen oder Erschöpfungszuständen schätzen den Ort mit den zwei Burgen normalerweise sehr. Auch im Kurpark kann man es sich schön gehen lassen und die gute Luft genießen.

GesundLand Tourist Information Manderscheid

Grafenstraße 21

54531 Manderscheid

Telefon: +49 (0)6572 9989 005

www.gesundland-vulkaneifel.de

Kneipp-Wanderweg Olsberg

Wassertreten kann man auf dem Kneippwanderwegen in NRW. Copyright: Dominik Ketz/Tourismus NRW

Das Kneippsche Naturheilverfahren ist in die deutsche Unesco-Liste aufgenommen worden. Die vor 150 Jahren von Sebastian Kneipp entwickelte Lehre wird noch heute praktiziert und weiterentwickelt – dafür sorgen Kneipp-Heilbäder und -kurorte. Sieben Kneippkurorte und fünf Kneippheilbäder in Sauerland, Siegerland-Wittgenstein, Münsterland, Vulkaneifel und Teutoburger Wald haben unterschiedlichste Kneipp-Gesundheitsprogramme im Angebot.

Besonders beliebt ist der Olsberger Kneipp-Wanderweg im Sauerland. Hier geht es insgesamt 39 Kilometer durch eine wasserreiche Landschaft und reine Luft. Unterwegs gibt es sechs natürliche Tretstellen. Eine Personal-Kneipp-Trainerin hilft dabei, Bedürfnisse des Körpers zu erkennen. Die Heilkräfte des Wassers und der Natur stehen dabei im Zentrum, etwa bei Wasseranwendungen, Wickeln, Bädern und geführten Wanderungen auf dem Olsberger Kneippweg.

Tourismus Brilon Olsberg

Ruhrstraße 32

59939 Olsberg

Telefon: +49 2962 9737-0

www.nrw-tourismus.de

Nümbrecht: Nordic-Walking durch die Brölwälder

Nümbrecht: Holsteinsmühle Copyright: Wikimedia Commons/Frank Vincentz/ CC-BY-SA-3.0

Nur eine knappe Autostunde von Köln entfernt und schon mitten im Grünen. Nümbrecht hat ein Prüfsiegel für seine gute Luft, die Brölwälder unterliegen dem Schutz der EU. Durchatmen kann man bei Spaziergängen im großen Kurpark. Anlässlich einer Landesgartenschau vor mehr als 40 Jahren angelegt – großzügig auf rund zehn Hektar und durch ein langes Wegenetz erschlossen.

Das Betreten des Rasens ist hier ausdrücklich erwünscht und zu den Grünanlagen gehören bunte Blumenbeete, Brunnen, Teiche, ein Kinderspielplatz und gemütliche Ruhebänke. Wer das gesunde Waldklima erleben will, der begibt sich auf Wanderschaft in der reizvollen Umgebung.

Der Heilklima-Nordic-Walking-Fitness-Park erschließt auf 60 Kilometern die landschaftlich schönsten Strecken. Sechs Nordic-Walking-Routen und vier Wanderstrecken von unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad (1,2 bis 10,2 km) führen in die Natur. Karten gibt es bei der Tourist-Info.

Tourist Information Nümbrecht

Hauptstraße 16

51588 Nümbrecht

Telefon: (+49) 02293 302 302

www.nuembrecht.de

Reichshof-Eckenhagen: Kraft tanken auf Heilklimawanderwegen

In der Umgebung Reichshof/Eckenhagen gibt es verschiedene Freizeitangebote. Copyright: Wikimedia/Frank Vincentz/CC BY-SA 3.0

Der Wald bei Eckenhagen - unter anderem das große Waldgebiet Puhlbruch – hat eine natürliche Filterfunktion. Eingebettet in eine sanft geschwungene Mittelgebirgslandschaft, verlaufen hier gleich fünf Heilklimawanderwege (4 bis 9,2 km).

Wer auf ihnen unterwegs ist, kann Kraft tanken, denn Lufttemperatur, Luftfeuchte, Wind, Strahlung (Infrarot, sichtbares und UV-Licht) und Chemie (Aerosol, Sauerstoffpartialdruck) sind in dieser Gegend einfach optimal. Der Kurpark in Eckenhagen ist behindertengerecht angelegt mit Wassertretbecken, Ruhebänken, Schutzhütten, Feuchtbiotop und einem kleinen Sinnespfad. Kartenmaterial über die Wanderwege gibt's hier.

Touristinfo Eckenhagen

Rodener Platz 3

51580 Reichshof-Eckenhagen

Telefon: +49 2265 470

www. ferienland-reichshof.de

Naturheilkunde für Körper und Geist in Willingen

Das Hoppecketal oberhalb von Willingen-Hoppern. Copyright: Wikimedia/SteveK/CC BY-SA 3.0

Hier draußen im Sauerland fühlen sich Menschen wohl, die aktiv sein wollen, aber auch diejenigen, die dringend Ruhe suchen. Vor Ort erwartet Gäste ein reizstarkes Heilklima. Willingen ist darüber hinaus als Kneippheilbad spezialisiert auf Kneippanwendungen und -kuren.

Geholfen werden kann Menschen mit chronischen Erkrankungen der Atemwege, Herz-Kreislauf- und Gefäßkrankheiten, Leistungsschwäche und vielen anderen Grunderkrankungen. Gut tut der Aufenthalt auch jenen, die sich einfach abhärten wollen: Ob beim Sport, Nordic Walking oder Wandern gegen Burn-out.

Und Ruhe finden heißt auch, das eigene Leben reflektieren. Zum Beispiel beim Wandern für die Seele. Der Besinnungsweg Lebensspuren führt auf ausgeschilderten Pfaden durch die Natur – und vielleicht ja auch zu einem ausgefüllten Lebensweg.

Tourist Information Willingen

Am Hagen 10

34508 Willingen (Upland)

Telefon: +49 5632 9694353

www.gesunderurlaub-willingen.de

Bad Münstereifel: Ein Ort rund um die Gesundheit

Das Angebot ist derzeit aufgrund der Hochwasserkatastrophe limitiert. Die Wanderungen sind aber möglich.

Stadtansicht Bad Münstereifel Copyright: Wikimedia/Putput/CC BY-SA 3.0

Hier dreht sich alles um die heilsame Kraft des Wassers. Anfang des 20. Jahrhunderts war es, da wurde Bad Münstereifel zur Zentrale der Kneipp’schen Heilmethode in Westdeutschland erkoren. Seitdem bringen Sebastian Kneipps Erkenntnisse im Eifelstädtchen Körper, Geist und Seele in Einklang und bis heute ist die Original-Kneipp-Kur eine anerkannte medizinische Therapie.

Vor Ort gibt es diverse Kureinrichtungen, die sich um Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Gelenkschmerzen und Defekte ihrer Patienten von Schlaf- bis Stoffwechselstörung kümmern. Jeden ersten und dritten Samstag im Monat findet eine organisierte Kneipp-Wanderung statt. (Abhängig von der aktuellen Corona-Pandemie und Schutzverordnung). Der Besuch lohnt aber auch ohne Kur-Programm. Für Bewegungshungrige gibt es das Eifelbad, die Kurparks und den Erholungswald. Was viele überrascht: Mehr als die Hälfte des Stadtgebietes ist bewaldet!

Nächste Termine Kneipp-Wanderungen:

Sa. 16.10 / Sa. 6.11 / Sa. 20.11 / Sa. 4.12 / Sa. 18.12

Ansprechpartner: Kneipp-Gesundheitstrainer und Diplom Mentaltrainer Karl Heinz Mainzer, Tel: 02253 - 932711

Städtische Kurverwaltung / Tourist-Information

Kölner Straße 13 (Bahnhof)

53902 Bad Münstereifel

Telefon: 0 22 53/ 54 22 44

www.bad-muenstereifel.de

Wie sich Heilklima positiv auf Ihre Gesundheit auswirkt:

Heilklima: Die Belastungsfaktoren sind minimal, Schonfaktoren überwiegen

Abwechslungsreich mit tollen Aussichten, wie hier am Rursee: Wegepaten des Eifelvereins halten den „Eifelsteig“ und seine Rundwege ehrenamtlich in Schuss. Copyright: Eifel-Tourismus GmbH

Dass bestimmte Landschaften eine Wirkung auf uns Menschen haben, hat wohl jeder schon einmal gespürt. Auch, dass ein Spaziergang an der frischen Luft gut tut und ein Ausflug ins Grüne die Stimmung hebt. An manchen Orten trifft dieses Gefühl in besonderer Weise zu. Schon die alten Griechen wussten, dass wir mancherorts nicht nur lebensfroher sind, sondern auch seltener unter Krankheiten leiden.

Was einfach zu erklären ist, wenn man bedenkt, das sich das Klima aus verschiedenen Faktoren zusammensetzt, die den Organismus belasten, schonen oder gar stimulieren können.Eine Belastung wäre zum Beispiel kaltes, nebliges Wetter oder schwüle Hitze. Bezeichnenderweise nennen wir solches Wetter schrecklich. Anders, wenn die Sonne bei milden Temperaturen lacht, und wir bei einer Wanderung den Organismus ankurbeln: Wir haben größeren Appetit, werden müde und zufrieden.

Heilklima ist nun nichts anderes als ein prima Klima – die Belastungsfaktoren sind minimal, Schonfaktoren überwiegen.Zur Therapie im Heilklima braucht es diese Faktoren – ergänzt durch medizinische und therapeutische Einrichtungen vor Ort, wo Behandlungen helfen können, dass der Körper regeneriert oder abhärtet und sich vor Erkrankungen schützt.

Geschwungene Hügel, grüne Wiesen, Wälder, Heilquellen

Herrliche Aussichten im Nationalpark Eifel: mit Blick auf den von Wäldern umgebenen Urftsee. Copyright: Tourismus NRW/Dominik Ketz

Es gibt Untersuchungen, die beweisen, dass eine reizvolle, ruhige Landschaft positive Wirkungen auf den Blutdruck hat. Auch in der Psychologie kann der Einsatz von Natur und Landschaft zu positiven Ergebnissen führen. Die Uni Bonn hat ein wissenschaftliches Projekt zum Zusammenhang zwischen Naturschutz und Gesundheit abgeschlossen.Medizinische und meteorologische Kontrollen in den Orten des Deutschen Heilklimaverbandes bürgen für die Luftqualität und die therapeutische Wirkung ihres Klimas. Es gibt regelmäßige Feinstaubmessungen, damit die Qualität der Atemluft auch garantiert ist. Denn: Wo Heilklima herrscht, sollen Natur und Mensch im Einklang miteinander sein.

Klassische Klimafaktoren im Überblick

Belastungsfaktoren: Wärme- bzw. Hitze- und Schwülebelastung, Strahlungsarmut (geringer Sonnenschein), schadstoffhaltige Luft

Stimulierende Faktoren: Kältereiz, kühle, frische Luft, starke Tagesschwankungen der Lufttemperatur, böiger Wind, erhöhte Intensität der Sonnenstrahlung (Höhensonne), salzhaltige Luft

Schonfaktoren: Ausgeglichene thermische Bedingungen, leicht erhöhtes Strahlungsangebot, weitgehende Luftreinheit, Allergenarmut, keine Schwüle