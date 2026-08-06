Schlösser haben im Sommer ihren ganz besonderen Reiz: Historische Fassaden, weitläufige Parks und besondere Veranstaltungen machen sie zu beliebten Ausflugszielen. Im August verwandeln sich drei Schlösser in der Region in stimmungsvolle Erlebnisorte – mit Fantasie und Akrobatik auf Schloss Drachenburg, Sommerfest und Musik auf Schloss Dyck sowie einem atmosphärischen Open-Air-Abend vor Schloss Nordkirchen.