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MärchenhaftDiese drei Veranstaltungen auf Schlössern rund um Köln lohnen sich im August

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Das Schloss Drachenburg in Königswinter. (Archivbild)

Das Schloss Drachenburg in Königswinter. (Archivbild)

Copyright: dpa

Ob Märchenwelt, Sommerfest oder Open-Air-Konzert: Drei Schlösser in der Region laden im August zu besonderen Veranstaltungen ein. 

Schlösser haben im Sommer ihren ganz besonderen Reiz: Historische Fassaden, weitläufige Parks und besondere Veranstaltungen machen sie zu beliebten Ausflugszielen. Im August verwandeln sich drei Schlösser in der Region in stimmungsvolle Erlebnisorte – mit Fantasie und Akrobatik auf Schloss Drachenburg, Sommerfest und Musik auf Schloss Dyck sowie einem atmosphärischen Open-Air-Abend vor Schloss Nordkirchen.

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