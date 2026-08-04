Ob Märchenwelt, Sommerfest oder Open-Air-Konzert: Drei Schlösser in der Region laden im August zu besonderen Veranstaltungen ein.
MärchenhaftDiese drei Veranstaltungen auf Schlössern rund um Köln lohnen sich im August
Von Laura Klemens
3 min
Schlösser haben im Sommer ihren ganz besonderen Reiz: Historische Fassaden, weitläufige Parks und besondere Veranstaltungen machen sie zu beliebten Ausflugszielen. Im August verwandeln sich drei Schlösser in der Region in stimmungsvolle Erlebnisorte – mit Fantasie und Akrobatik auf Schloss Drachenburg, Sommerfest und Musik auf Schloss Dyck sowie einem atmosphärischen Open-Air-Abend vor Schloss Nordkirchen.
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