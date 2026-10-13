Endlich können sich die Kölnerinnen und Kölner wieder in gruselige Schale werfen: Mit Kunstblut geschmückt und verkleidet wird an Halloween gefeiert und getanzt. Ob Hip-Hop, Punk, Pop, Rock, mit oder ohne Verkleidung: Wir haben für Sie die 11 besten Partys der Stadt herausgesucht.

Alle Angaben ohne Gewähr. Berücksichtigt sind alle Termine, die uns bei Redaktionsschluss vorlagen. Manche Veranstaltungen können in der Zwischenzeit ausverkauft sein. Bitte checken Sie immer die Webseiten der jeweiligen Locations. Wenn Sie Anregungen oder Ergänzungen haben, schreiben Sie uns gerne eine Mail an ksta-community@kstamedien.de.

Halloween-Party im Engelshof Köln-Porz

Große Halloween-Party auf der Schäl Sick! (Archivbild) Copyright: Engelshof Köln-Porz

Dieses Jahr gibt's eine Neuauflage der großen Halloween-Party auf der Schäl Sick! Unter dem Motto „Disco is back – Halloween Edition“ lädt der Engelshof zum gruseligen Feiern mit DJ Hankster und MC Double M ein. Auf dem Programm stehen Disco, Funk, Soul und Live-Performance, ergänzt durch moderne Partyhits. Halloween-Dekoration sorgt für die passende Atmosphäre. Im Außenbereich werden Grillspezialitäten angeboten, im Innenbereich gibt es mehrere Bars. Kostüme sind willkommen, aber keine Pflicht.

Wo: Bürgerzentrum Engelshof, Oberstraße 96, 51149 Köln-Porz Wann: 20 Uhr Eintritt: 12 Euro im Vorverkauf, 15 Euro an der Abendkasse

Ahoi Party „Happy Halloween“ auf dem MS RheinEnergie

Halloween-Party in Köln. (Symbolbild) Copyright: Christoph Reichwein/dpa

Die Ahoi-Party verwandelt den Eventkatamaran RheinMagie an Halloween in ein Geisterschiff. Für Musik sorgen 1LIVE-DJ Thorsten Neuhaus sowie die Live-Acts FOXEE und Chris Sax. Gespielt werden Clubhits, aktuelle Charts und House. Die Veranstalter verlangen einen Halloween-Kostümlook; einzelne Accessoires reichen nicht aus. Die Veranstaltung ist ab 18 Jahren. Speisen und Getränke sind nicht im Ticketpreis enthalten.

Wo: Eventschiff RheinMagie, KD-Anleger Nr. 1, Frankenwerft, unterhalb des Heumarkts, 50667 Köln Wann: Boarding von 18.30 bis 19.50 Uhr, Schifffahrt von 20 bis 22.30 Uhr, Partyende um 1 Uhr Wie viel: 33,90 Euro im Vorverkauf Mehr Infos zu Tickets & Co.: ahoi-party.de

Hallofeen! Tanz am Tor zur Anderswelt

Bei der Familienparty „HalloFeen!“ in der Kölner Südstadt treffen Feen, Elfen, Trolle und Waldgeister aufeinander. Inspiriert vom keltischen Spätherbstfest Samhain erwartet die Besucherinnen und Besucher ein Abend mit Tanz in der Kirche, Feuer, Stockbrot und Überraschungen. Kostüme als gute Geister, etwa als Elfe, Kobold oder Zauberer, sind willkommen. Für Verpflegung ist gesorgt. Eltern müssen ihre Kinder beaufsichtigen.

Wo: Lutherkirche Südstadt, Martin-Luther-Platz 2-4, 50677 Köln Wann: 17 bis 21 Uhr (Einlass ab 16.45 Uhr) Wie viel: 12 Euro für Erwachsene, 5 Euro für Kinder ab Laufalter Mehr Infos zu Tickets & Co.: lutherkirche.de

Halloween 2026 im Kölner Bootshaus

Auch im Bootshaus läuft die Halloween-Stimmung wieder auf Hochtouren. (Symbolbild) Copyright: dpa

Gruselige Kostüme, elektronische Beats und ausgelassene Clubstimmung gehören zur Halloween-Nacht im Bootshaus. Gemeinsam mit Loonyland verwandelt der Kölner Club seine drei Floors in eine Partylocation für alle, die Halloween tanzend feiern möchten. Musikalisch steht elektronische Musik im Mittelpunkt, gefeiert wird bis in die Morgenstunden. Für den Sound auf dem Mainfloor sorgen Jerome, Lavinia, Ave, Axmo, Oliver Magenta und Dave Replay. Auf den beiden weiteren Floors legen unter anderem Chris El Grego, Caro van Ee, Power Laura und Hänsel auf. Kostüme sind willkommen, aber keine Pflicht.

Wo: Bootshaus, Auenweg 173, 51063 Köln (ab 18 Jahren) Wann: ab 21 Uhr (ab 18 Jahren) Wie viel: ab 35 Euro im Vorverkauf Mehr Infos zu Tickets & Co.: bootshaus.tv

„Halloween McFly XXL“ im Herbrand's

Bei „Halloween McFly XXL“ dreht sich auf vier Areas alles um die Hits der 90er- und 2000er-Jahre. Auf dem Trash-Floor laufen Pop und Trash-Hits, während auf dem Rave-Floor Techno, House und Rave-Klassiker auf dem Programm stehen.

Der Urban-Floor ist für Hip-Hop und R&B reserviert, im Spooky Garden gibt es eine Chill-out-Zone mit Gaming. Für Musik sorgen unter anderem DJ Craaazy A und DJ Freshboy. Als Live-Act tritt Eurodance-Legende Captain Jack auf. Kostüme sind willkommen, aber keine Pflicht.

Wo: Herbrand’s, Herbrandstraße 21, 50825 Köln Wann: ab 22.30 Uhr Wie viel: ab 33 Euro, VIP-Tickets 45 Euro Weitere Infos und Tickets gibt es hier.

Trash Island Halloween Special

Trash Island Party (Archivbild) Copyright: Trash Island

Bei der Halloween-Ausgabe der White Girl Music Party steht Popmusik im Mittelpunkt. Das Trash-Island-DJ-Team legt Hits von Britney Spears, Taylor Swift, Katy Perry, Justin Timberlake und Miley Cyrus auf. Auf dem Programm stehen bekannte Pop-Hymnen und Guilty Pleasures zum Mitsingen und Tanzen. Auch Klassiker aus den 2000er-Jahren und aktuelle Chart-Hits gehören zum musikalischen Konzept. Statt düsterer Halloween-Klänge gibt es jede Menge Ohrwürmer und Partysongs. Kostüme sind ausdrücklich erwünscht.

Wo: Live Music Hall, Lichtstraße 30, 50825 Köln Wann: Einlass ab 23.30 Uhr, Partystart 24 Uhr Wie viel: ab 10 Euro im Vorverkauf, 15 Euro an der Abendkasse Weitere Infos und Tickets gibt es hier.

„Hell Nights on Halloween“ im Club Volta

Bei den „Hell Nights“ treffen Horror-Punk und Gothic Rock aufeinander. Die Ausgabe 2026 steht unter dem Motto „The Underground Edition“ und erinnert an die frühen Halloween-Konzerte im Kölner Underground. Auf der Bühne stehen Ghouls, Vlad in Tears, The Crimson Ghosts, Zombina and the Skeletones sowie We'rewolf. Das Line-up verbindet düsteren Rock mit Horrorpunk und greift damit die musikalischen Wurzeln der Veranstaltungsreihe auf.

Wo: Club Volta / Nähe Carlswerk Victoria, Schanzenstraße 6–20, 51063 Köln-Mülheim Wann: Einlass ab 17 Uhr, Beginn um 18 Uhr Wie viel: 39,95 Euro Weitere Infos und Tickets gibt es hier.

Halloween 2026 in der Halle Tor 2

An Halloween ziehen ab Sonnenuntergang Geister durch Köln. (Symbolbild) Copyright: Arton Krasniqi

Vier Floors, vier Musikrichtungen: Bei der Halloween-Party in der Halle Tor 2 reicht das Programm von R&B und Hip-Hop über Hits der 2000er-Jahre bis zu House. Auf einem weiteren Floor stehen Karaoke und Trashpop auf dem Programm. Die Location wird mit Halloween-Dekoration in eine Gruselwelt verwandelt. Bis Mitternacht gibt es für die Gäste einen kostenlosen Welcome-Shot. Vor Ort ist ausschließlich Kartenzahlung möglich.

Wo: Halle Tor 2, Girlitzweg 30, 50829 Köln Wann: ab 22 Uhr Wie viel: ab 29 Euro im Vorverkauf Mehr Infos und Tickets: diehalletor2.org

BACK TO THE 00s - Halloween-Special

Auch im Luxor wird an Halloween gefeiert. (Symbolbild) Copyright: Thilo Schmülgen

Wo: Luxor, Luxemburger Straße 40, 50674 Köln Wann: Ab 22 Uhr Wie viel: 12 Euro im Vorverkauf, 15 Euro an der Abendkasse Weitere Infos gibt es hier.

Halloween-Afterjobparty 2026 in der Wolkenburg

Natürlich darf auch der Kürbis nicht fehlen: An Halloween wird sich wieder gegruselt. (Symbolbild) Copyright: Imago

Auf drei Tanzflächen gibt es bei der Halloween-Afterjobparty unterschiedliche Musikrichtungen. Drei DJs legen Charts, House und bekannte Partyklassiker auf. Dazu kommen Halloween-Dekoration und gruselige Artisten, die für passende Unterhaltung sorgen. Kostüme sind willkommen, aber keine Pflicht. Das gruseligste Kostüm des Abends wird prämiert.

Wo: Wolkenburg, Mauritiussteinweg 59-61, 50676 Köln Wann: ab 20.30 Uhr, Ende offen Wie viel: ab 21 Euro im Vorverkauf Mehr Infos: Tickets

Die große Ü40 Halloween Party in der Kantine

ABBA geht auch an Halloween. (Symbolbild) Copyright: IMAGO / TT

Bei der Halloween-Party von Golden Beats stehen die größten Hits der 80er- und 90er-Jahre auf dem Programm – von Disco-Klassikern bis zu Eurodance. Dazu kommen ausgewählte aktuelle Songs. Musikalisch treffen ABBA auf Haddaway und Prince auf La Bouche. Eine schaurige Lichtgestaltung sorgt für Halloween-Atmosphäre. Kostüme sind willkommen, aber keine Pflicht. Ob Hexe, Vampir oder einfach Sie selbst: Verkleidung ist kein Muss, aber gerne gesehen. (jag)