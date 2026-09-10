Cocktail in der Hand, Köln zu Füßen – das klingt nach einem guten Abend. Wer die Stadt mal von oben erleben möchte, hat in Köln die Wahl: schicke Hotelterrassen, eine Beachbar mitten in der Innenstadt oder ein Restaurant im 30. Stockwerk mit Blick bis zum Horizont.

Rooftop-Bars in Köln

Wir haben Rooftop-Bars zusammengestellt, die sich für einen Besuch lohnen – ob zum Sundowner, romantischen Date oder Abend mit Freunden.

Alle Angaben ohne Gewähr. Manche Bars öffnen nur bei gutem Wetter und Temperaturen über 20 Grad. Informieren Sie sich vor Ihrem Besuch daher am besten noch einmal direkt beim Veranstalter. Für Anregungen schreiben Sie uns gern eine Mail an ksta-community@kstamedien.de.

1. Monkey Bar

Die Aussicht vom 25hours Hotel The Circle Cologne mit der Monkey Bar. (Archivbild) Copyright: Peter Rakoczy

Im 8. Stock des 25hours Hotels in Köln liegt die Monkey Bar. Hier treffen Reisende und Kölner aufeinander – die Cocktails auf hohem Niveau haben sich längst herumgesprochen. Auf der Terrasse können Gäste die Sonne und den Blick auf den Dom genießen. Doch nicht nur die Aussicht lohnt sich: Auch der Barraum mit Kamin, gedämpftem Licht und stylischen Sesseln gehört zu den stilvollsten der Stadt. Die Cocktailkarte ist bewusst übersichtlich gehalten. Beliebt sind etwa der „Pornstar Martini“ oder der frische „Wildberry Monkey“. Bis 22.30 Uhr können zudem Speisen aus dem Restaurant „Neni“ nebenan bestellt werden.

Monkey Bar, Im Klapperhof 22-24 / 8. Stock, 50670 Köln | Öffnungszeiten: So – Do von 17 bis 1 Uhr, Fr + Sa von 17 bis 2Uhr | monkeybarkoeln.de

2. Sky Lounge

Die Sky Lounge auf der Dachterrasse des Savoy Hotel. Copyright: Savoy Hotel

Weiter geht es mit der Sky Lounge im Savoy Hotel. Das Savoy gilt als Adresse für Promis in der Stadt – doch auch Kölnerinnen und Kölner können auf der Dachterrasse den Blick auf Dom, Hauptbahnhof und die Dächer der Stadt genießen, ganz ohne Hotelzimmer.

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Die 350 Quadratmeter große Terrasse bietet Tische und eine großzügige Lounge Area. Serviert werden unter anderem hausgemachter Flammkuchen sowie sommerliche Cocktails wie der „Savoy Bramble“ mit Brombeer-Wodka oder Klassiker wie Mojito. Alkoholfrei gibt es etwa Virgin Spritz oder Virgin Wildberry.

Sky Lounge, im Savoy, Turiner Straße 9, 50668 Köln |Öffnungszeiten: öffnet voraussichtlich im Juni | www.savoy.de

3. Bar Botanik

Die Bar Botanik in Köln am Abend mit Blick auf den Dom. Copyright: Laura Klemens

Was passiert, wenn elf Kräuter zu einem Cordial verarbeitet und anschließend mit Wodka und Tonic gemischt werden? Auf dem Dach des Hotels im Wasserturm entsteht daraus ein „Kölsches Kindl“. Der Cocktail gehört zu den Signature-Drinks der Bar Botanik. Daneben stehen Kreationen wie der „Licellino Spritz“ oder der „Meloni“ auf der Karte – ein Cocktail aus Tequila, Wassermelone, Limette, Grapefruit und Salz. In den warmen Monaten lassen sich Drinks und Snacks auf der Terrasse genießen, die mit ihrem 360-Grad-Blick einen der schönsten Ausblicke über Köln bietet.

Bar Botanik, Kaygasse 2, 50676 Köln | Öffnungszeiten: Di – Fr von Sa und So 14 bis 1 Uhr | www.wasserturm-hotel-cologne.de

4. Osman 30

Die Rooftop-Terasse des Osman 30. (Archivbild) Copyright: Osman 30

Im 30. Stock des Kölnturms im Mediapark liegt das Osman 30 – mit 110 Metern Höhe und einem Ausblick, den kaum ein anderes Restaurant in Köln bietet. Besonders auf der Terrasse wird der Blick über die Stadt schnell spektakulär. Innen sorgt das Restaurant mit dunklen Möbeln, Kerzenschein und gedämpftem Licht für eine stilvolle, fast schon romantische Atmosphäre. Auf der Speisekarte stehen Menüs mit zwei oder drei Gängen, die sich auch individuell zusammenstellen lassen. Bei den Drinks setzt das Osman 30 auf Klassiker wie Gin Tonic oder Mojito, dazu gibt es eine umfangreiche Weinkarte.

Osman 30, Im Mediapark 8, 50670 Köln | Öffnungszeiten: Di – Fr von 12 bis 15 Uhr, Di – Do von 18.30 bis 24 Uhr (Küche bis 22 Uhr), Fr + Sa von 18.30 bis 1 Uhr (Küche bis 22.30 Uhr) | www.osman30.de

5. Sonnenscheinetage

SonnenscheinEtage in Köln mit Blick auf den Dom. Copyright: SonnenscheinEtage Köln

Im Sand im Liegestuhl entspannen und dabei einen Cocktail schlürfen – das geht in Köln auch mitten in der Innenstadt. Die Sonnenscheinetage ist eine Beach Bar mit Sand und Palmen auf dem Dach der Galeria Kaufhof. Hier können Gäste Sonne, Musik und kalte Getränke genießen, während der Dom zum Greifen nah scheint. Auf der Karte stehen typische Strandbar-Drinks wie Bier, Wein, Aperol Spritz, Caipirinha und alkoholfreie Cocktails. Dazu gibt es Snacks wie Chips, Popcorn oder Erdnüsse. Immer wieder finden auf der Sonnenscheinetage auch Events mit DJs statt, angekündigt werden sie über Instagram.

Sonnenscheinetage, An St. Agatha 19 - 25, 50667 Köln (14. Etage im Galeria Kaufhof-Parkhaus) | Öffnungszeiten: seit 1. Mai, bei gutem Wetter geöffnet (aktuelle Informationen per Bandansage unter 017698353827) | Preise: Eintritt kostet 5 Euro inklusive einem Flaschengetränk, bei Veranstaltungen variiert der Preis | www.sonnenscheinetage.de

6. Puls Restaurant & Bar

Die Dachterrasse des Puls. Copyright: Puls

Die Rooftop-Bar des „Puls“ von Sternekoch Daniel Gottschlich öffnet ausschließlich donnerstagabends ihre versteckte Dachterrasse für einen besonderen Aperitivo-Event, der noch bis September stattfindet. Über den Dächern Kölns genießen Gäste dort den Blick auf Dom und Altstadt in stilvoller Atmosphäre. Serviert werden kreative Aperitivo-Drinks, ausgewählte Snacks zum Teilen und moderne Cocktail-Kreationen – perfekt für einen entspannten Sommerabend. Die Kombination aus exklusivem Ambiente, urbaner Aussicht und hochwertiger Kulinarik macht den Abend zu einem besonderen Erlebnis. Wer Köln im Sommer von seiner schönsten Seite erleben möchte, sollte sich diesen limitierten Rooftop-Abend nicht entgehen lassen.

Puls, Bürgerstrasse 2, 50667 Köln | Öffnungszeiten: Donnerstag ab 17 Uhr | www.legendhotel.de