Reisekissen sollen helfen, langes Sitzen besser zu ertragen

Eine Amerikanerin hat 200 Prototypen genäht - heraus kam das J-Pillow

Unsere Autorin hat das Kissen mit Rüssel getestet

Köln – Himmel, was war das Reisen früher beschwerlich. Gerade lese ich Karen Duves fabelhaften Roman "Fräulein Nettes kurzer Sommer", der vom Leben und auch von den Reisen der Annette von Droste-Hülshoff erzählt, Freifräulein, Freidenkerin, Schriftstellerin. Neugierig war sie, klug, störrisch, vorlaut bisweilen. Und in Duves Roman viel unterwegs, mit der Schwester Jenny, stundenlang, tagelang in der Kutsche, von der heimischen Wasserburg etwa durch Westfalen zu den Anwesen der Verwandten. "Wo keine Schlaglöcher waren, lagen Feldsteine. Annette hatte bereits Nasenbluten und drückte sich ein zusammengeknülltes Taschentuch ins Gesicht. Eine Unterhaltung war schlichtweg unmöglich. Man konnte nicht einmal gähnen, ohne Gefahr zu laufen, sich die Zunge abzubeißen."

Die richtige Sitz-Schlaf-Position

Ja, so war das wohl im frühen 19. Jahrhundert. Eine Reise, viele Torturen. Wir Heutigen haben es besser in Auto, Flugzeug, Bus und Bahn, fahren oder fliegen tendenziell stoß- und rüttelfrei. Allerdings: Langes Sitzen muss man weiterhin ertragen, wenn man vorankommen will, und immer noch ist es eine Herausforderung, eine gute Sitz-Schlaf-Position zu finden. Man ahnt ja nicht, wie verdreht und steif man aufwachen kann. Lange habe ich nach dem perfekten Reisekissen gesucht, jetzt habe ich eines gefunden.

Wie das J-Pillow zu seinem Namen kam



J-Pillow heißt es, also J-Kissen, ein seltsamer Name, der zum einen auf den Namen der Erfinderin und zum anderen auf die Form des Kissens verweist. Gemma Jensen (J!) heißt die Erfinderin des doppelwurstigen Gebildes, das manch einen vielleicht an einen Elefantenrüssel erinnert, die meisten aber wohl an den Buchstaben J in pummeliger Ausführung.



Weich gefüllt, gut zu knuddeln

213 Gramm wiegt dieses kopfschützende Kissen, es ist weich gefüllt und gut zu knuddeln und bezogen mit samtartig- weichem Stoff. Ich erwarb das Ding in meiner Lieblingsfarbe Blau , mitgeliefert wird ein Beutel, in den man es stopfen kann.

Auch Nacken & Kinn werden gut gestützt



Gemma Jensen, eine Amerikanerin, war früher Stewardess und hatte eines Tages genügend Passagiere gesehen, die sich vergeblich quälten einzuschlafen. So kam sie auf die feine Idee, ein Nackenkissen nach unten hin gewissermaßen zu verlängern, damit außer dem Kopf auch Nacken und Kinn angemessen sanft gestützt werden.



200 Prototypen hat Jensen genäht, bis das Kissen die rechte Form hatte. Wer es bestellt, bekommt per Mail Hinweise von ihr: weil man das J-Pillow sehr individuell falten und positionieren kann.

Fräulein Nette und Fräulein Jenny hätten vermutlich einiges dafür gegeben, solch ein trickreiches Polster zu besitzen.



J-Pillow Reisekissen, 213 g, ca.23 Euro