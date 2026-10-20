Nach zwei Jahren Pause ist die Deutzer Kirmes zurück: Vom 24. Oktober bis zum 1. November 2026 verwandelt sich die Deutzer Werft am Rhein wieder in einen großen Rummelplatz. Zwischen Deutzer Brücke und Severinsbrücke sorgen rund 80 Schausteller mit Fahrgeschäften, Spielbuden und Imbissständen für Kirmesstimmung. Besucherinnen und Besucher können sich auf rasante Attraktionen mit Domblick, Karussells für Kinder und zahlreiche süße und herzhafte Leckereien freuen.

Dass das Volksfest in diesem Herbst wieder stattfinden kann, stand lange nicht fest. Nach einem Rechtsstreit um die Vergabe der Veranstaltung hatte die Kirmes dreimal ausfallen müssen. Im Juli 2026 erhielt der Leverkusener Schausteller Wilfried Hoffmann von der Stadt Köln den Zuschlag für die Ausrichtung. Die Konzession gilt bis Ende 2029.

Wann findet die Deutzer Kirmes 2026 statt?

Die Deutzer Herbstkirmes beginnt am Samstag, 24. Oktober, und endet am Sonntag, 1. November 2026. Veranstaltungsort ist die Deutzer Werft direkt am Rhein. Der Eintritt auf das Kirmesgelände ist frei, für die einzelnen Fahrgeschäfte und Attraktionen fallen Gebühren an.

Wie sind die Öffnungszeiten der Deutzer Kirmes?

Die Kirmes ist an den neun Veranstaltungstagen zu unterschiedlichen Zeiten geöffnet. Nach den aktuell veröffentlichten Angaben der Veranstalter auf Instagram gelten folgende Öffnungszeiten:

Samstag, 24. Oktober: 12 bis 22 Uhr

Sonntag, 25. Oktober: 12 bis 21.30 Uhr

Montag bis Donnerstag, 26. bis 29. Oktober: 12 bis 21.30 Uhr

Freitag, 30. Oktober: 12 bis 22 Uhr

Samstag, 31. Oktober: 12 bis 22 Uhr

Sonntag, 1. November (Allerheiligen): 18 bis 21.30 Uhr

Die Fahrgeschäfte schließen jeweils 30 Minuten vor dem Ende der Öffnungszeit. Die Zeiten entsprechen dem derzeitigen Planungsstand und sollten vor Veröffentlichung noch einmal mit den aktuellen Angaben des Veranstalters abgeglichen werden.

Welche Fahrgeschäfte gibt es auf der Deutzer Kirmes?

Auf der Deutzer Werft wartet eine Mischung aus rasanten Fahrgeschäften, Klassikern und Angeboten für Familien. Zu den angekündigten Attraktionen gehören unter anderem:

Hangover: Der Freifallturm sorgt in rund 85 Metern Höhe für Nervenkitzel. Aus luftiger Höhe bietet sich dabei ein Blick auf den Kölner Dom und die Stadt. Jupiter-Riesenrad: Wer es ruhiger angehen lassen möchte, kann die Aussicht auf Köln und den Rhein aus der Höhe genießen. Swing Up: Das Fahrgeschäft verspricht Schwung und Drehungen. Mr. Gravity: Hier geht es rund und hoch hinaus. Extrem: Eine Attraktion für alle, die den besonderen Nervenkitzel suchen. The Original Musik Express: Der Kirmesklassiker verbindet schnelle Runden mit Musik. Katz und Maus: Die Achterbahn sorgt mit ihren Kurven für Fahrspaß. XXL Höhenrausch: Ein weiteres Angebot für Besucherinnen und Besucher, die hoch hinauswollen. Fast & Furious: Das Fahrgeschäft verspricht rasante Runden. Kesseltanz: Bei der Schleudermühle werden die Fahrgäste ordentlich herumgewirbelt.

Darüber hinaus gibt es zahlreiche Spielbuden, Kinderkarussells und weitere Fahrgeschäfte. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt: An den Ständen werden unter anderem süße Kirmesklassiker und herzhafte Snacks angeboten. Welche weiteren Attraktionen vor Ort stehen, kann sich bis zum Veranstaltungsbeginn noch ändern.

Deutzer Kirmes 2026: Welche besonderen Aktionen gibt es?

Neben den Fahrgeschäften sind für die Herbstkirmes mehrere besondere Programmpunkte angekündigt.

- Eröffnung am Samstag, 24. Oktober

Zum Auftakt wird die Kirmes um 17 Uhr am Riesenrad offiziell eröffnet. Die Moderation übernimmt Daniel Wallroth von Radio Köln.

- Räägeboge Mettwoch am Mittwoch, 28. Oktober

Der Mittwoch steht im Zeichen von Vielfalt und Toleranz. Unter dem Namen „Räägeboge Mettwoch“ sind bunte Dekorationen, ein Showprogramm und Spendenaktionen geplant. Unterstützt werden sollen der Cologne Pride e. V. und die Aidshilfe Köln.

- Halloween am Samstag, 31. Oktober

Passend zu Halloween verwandelt sich der Festplatz in eine schaurig-schöne Kirmeswelt. Besucherinnen und Besucher können sich auf eine herbstliche Kirmesatmosphäre mit Gruselfaktor freuen.

Wie kommt man zur Deutzer Kirmes?

Die Deutzer Werft ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar. Die Anreise mit Bus und Bahn bietet sich an, da Parkplätze in unmittelbarer Nähe begrenzt sind.

Stadtbahnlinien 1, 7 und 9: Ausstieg an der Haltestelle Deutzer Freiheit. Von dort ist das Kirmesgelände zu Fuß erreichbar.

Stadtbahnlinien 3 und 4: Ausstieg an der Haltestelle Suevenstraße.

Bahn: Vom Bahnhof Köln Messe/Deutz lässt sich die Deutzer Werft ebenfalls zu Fuß erreichen.

Adresse: Deutzer Werft, 50679 Köln.

Warum fiel die Deutzer Kirmes zuletzt aus?

Die Deutzer Kirmes findet traditionell zweimal im Jahr statt: als Osterkirmes im Frühjahr und als Herbstkirmes im Herbst. Nach jahrzehntelanger Ausrichtung durch die Gemeinschaft Kölner Schausteller (GKS) kam es zu einem Streit um die Vergabe der Veranstaltung für die Jahre 2025 bis 2029.

Der Leverkusener Schausteller Wilfried Hoffmann ging juristisch gegen die Vergabe an die GKS vor. Nach einem Urteil des Oberlandesgerichts Düsseldorf im Juni 2026 setzte die Stadt Köln das Vergabeverfahren fort und erteilte Hoffmann im Juli den Zuschlag. Damit ist die Durchführung der Herbstkirmes 2026 gesichert. Auch für die kommenden Jahre ist die Veranstaltung vorgesehen. Die Konzession umfasst insgesamt sieben Kirmesveranstaltungen bis Ende 2029.

* Alle Angaben ohne Gewähr*