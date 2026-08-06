„Wir lieben das Spontane“Wer bei diesen Kölner Konzerten auftritt, weiß vorher niemand

Zu einem Konzert gehen, ohne zu wissen, wer spielen wird? Bei den Geheimkonzerten des Veranstalters „Rausgegangen“ ist genau das Programm. Die Eventreihe setzt auf Überraschung statt große Namen und präsentiert regelmäßig vielversprechende Newcomer-Acts. So auch am Mittwochabend, 5. August, in der Kantine. Auf das Publikum warteten die Kölner Italo-Pop-Band „GiGi Girls“ und „Tropikel Ltd“, eine Berliner Band, die Elektropop mit Einflüssen aus den 80er-Jahren mischt.

Für viele Gäste gehört gerade die Ungewissheit zum besonderen Reiz des Formats. Das gilt auch für Claudia und Ulrich Meißner, die bereits zum dritten Mal bei einem Geheimkonzert dabei waren. „Wir lieben das Spontane und auch die Überraschungen, die uns erwarten“, sagt Claudia. Neue Lieblingskünstler seien bei den Konzerten bislang nicht dabei gewesen, im Vordergrund stehe vielmehr die Atmosphäre des Abends.

„Rausgegangen“ veranstalte die Geheimkonzerte in Köln nach eigenen Angaben seit knapp zehn Jahren. Ziel sei es, neuen Künstlerinnen und Künstlern eine Bühne zu geben: für den Überraschungseffekt und die Chance, mögliche Stars von morgen schon früh live zu erleben.