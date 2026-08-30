Abo

Frisch vom Bauern25 Bauernhöfe um Köln für den regionalen und nachhaltigen Einkauf

Von
20 min
Ein Bauernhof im Bergischen Land mit Kühen auf der Weide und traumhaftem Wetter.

Die Hofläden in der Kölner Umgebung versprechen frische Bio Produkte und einen tollen Ausflug. (Archivbild)

Copyright: Silke Mertens/Gut Schiff

Bio Produkte aus dem Hofladen und die erfrischende Landluft machen den Besuch auf einem Bauernhof zu einem tollen Ausflugsziel für die ganze Familie.   

Geflügel direkt vom Bauernhof, Käse aus der eigenen Käserei oder frisches Gemüse direkt vom Acker: Hofläden bestechen durch frische und regionale Produkte der Saison. Statt im Supermarkt in der Schlange zu stehen, schaut man sich hier Obst, Gemüse und Tiere gleich vor Ort an. Und nimmt die leckersten Produkte gleich mit.

Lesen Sie weiter mit KStA PLUS...

Dieser Artikel ist nur für PLUS-Abonnenten

Unbegrenzt alle PLUS-Artikel lesen – ab 1,99 € im Monat

Jetzt PLUS freischaltenSie haben bereits ein Abo? Hier anmelden!