Geflügel direkt vom Bauernhof, Käse aus der eigenen Käserei oder frisches Gemüse direkt vom Acker: Hofläden bestechen durch frische und regionale Produkte der Saison. Statt im Supermarkt in der Schlange zu stehen, schaut man sich hier Obst, Gemüse und Tiere gleich vor Ort an. Und nimmt die leckersten Produkte gleich mit.