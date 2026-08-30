Bio Produkte aus dem Hofladen und die erfrischende Landluft machen den Besuch auf einem Bauernhof zu einem tollen Ausflugsziel für die ganze Familie.
Frisch vom Bauern25 Bauernhöfe um Köln für den regionalen und nachhaltigen Einkauf
Von Laura Klemens
20 min
Geflügel direkt vom Bauernhof, Käse aus der eigenen Käserei oder frisches Gemüse direkt vom Acker: Hofläden bestechen durch frische und regionale Produkte der Saison. Statt im Supermarkt in der Schlange zu stehen, schaut man sich hier Obst, Gemüse und Tiere gleich vor Ort an. Und nimmt die leckersten Produkte gleich mit.
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