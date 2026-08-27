„Kein stinknormales Sommerfest“ versprechen die Veranstalter des „Random Festival“. Am Sonntag, 6. September 2026, soll in den Hallen des temporären Museums „Tempo___K“ in Köln ein Fest stattfinden, bei dem nicht alles zusammenpassen muss. „Random “ bedeutet soviel wie „willkürlich “und der Name ist Programm: In sechs Stunden stehen sechs unterschiedliche Aktivitäten auf dem Plan – von Bingo über ein Quiz mit Köln-Bezug bis hin zu Karaoke und einer Rollschuh- und Inliner-Disco.

Jede Stunde etwas Neues

Auch ein Date-Special und eine Minigame-Olympiade gehören zum Programm. Die einzelnen Aktivitäten werden von Kölner Unternehmen und Initiativen angeboten. Der Eintritt ist frei.

Wir kennen relativ viele Menschen, die ganz unterschiedliche und coole Dinge machen. Mathes Robel

Die Idee zu dem ungewöhnlichen Konzept entstand aus dem Netzwerk von „Geheimtipp Köln“: „Wir kennen relativ viele Menschen, die ganz unterschiedliche und coole Dinge machen“, sagt Mathes Robel von „Geheimtipp Köln“. „Oft waren die einzelnen Ideen für sich vielleicht nicht groß genug für ein eigenes Event oder passten einfach nicht wirklich zueinander.“

Daraus sei der Gedanke entstanden, die Unterschiede nicht als Problem zu sehen, sondern zum Konzept zu machen: „Es muss ja auch gar nicht alles zusammenpassen! Warum nicht einfach sechs komplett unterschiedliche, random Aktivitäten an einem Tag stattfinden lassen?“

Das „TEMPO____K “ist ein temporäres Museum in Köln, Deutz. Copyright: TEMPO____K

So soll aus den sechs einzelnen Programmpunkten ein abwechslungsreicher Festtag werden. Für Essen sorgt der karibische Foodtruck „Beni Doubles“.

Erst einmal ein Versuch

Hinter dem Festival stecke kein großer Expansionsplan, betonen die Veranstalter. „In erster Linie erhoffen wir uns einfach einen schönen Tag“, sagt Robel. Mit dem ersten Festival wolle man ausprobieren, wie das Konzept beim Publikum und beim Organisationsteam ankommt.

Ob es eine Wiederholung gibt, ist deshalb noch offen. „Wir machen es jetzt erst einmal einfach und schauen, wie es ankommt“, sagt Robel. „Wenn das Konzept gut funktioniert, steht einer Wiederholung natürlich nichts im Wege.“

Das „Random Festival“ findet am Sonntag, 6. September 2026 ab 12 Uhr, im temporären Museum „Tempo___K“ in Köln, Deutz statt. Der Eintritt ist frei; die Veranstaltung dauert sechs Stunden. Adresse: Poller Kirchweg 13, 50679 Köln.