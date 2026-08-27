Dieses Wochenende brummt die Stadt: Die alljährliche Gamescom auf dem Messegelände lockt Scharen von Besuchern nach Köln und beschränkt sich nicht auf die Messehallen – auch in der Innenstadt finden zahlreiche Veranstaltungen rund um die Convention statt. Doch nicht nur Gamern hat Köln einiges zu bieten: Sommerfeste, Festivals, Konzerte und soziale Aktionen beleben die Straßen und bringen die Menschen zusammen.

Wir haben die schönsten und spannendsten Veranstaltungen für das kommende Wochenende herausgesucht und zusammengefasst. Ob gemütlich oder energiegeladen – für jeden Geschmack ist etwas dabei.

Tipps für das Wochenende in Köln

Ob Familienausflug, Kulturprogramm oder Party: Diese Veranstaltungen sorgen in Köln für Abwechslung.

1. Gamescom

Mittwoch, 26. August bis Sonntag, der 30. August 2026

Auf der Gamescom können Besucher die neusten Computerspiele selber testen. (Archivbild) Copyright: Getty Images/Sascha Schuermann

Die weltweit größte Computerspielmesse Gamescom findet diese Woche in Köln statt. Auf dem Messegelände werden Neuheiten der Gaming-Szene vorgestellt, die Besucher entdecken und testen können. Die Convention bietet ein umfangreiches Rahmenprogramm für alle Altersklassen. Zu den Highlights gehören etwa der Cosplay-Wettbewerb, E-Sport-Turniere, bei denen professionelle Videospieler live gegeneinander antreten, und ein vielseitiges Bühnenprogramm.

Wann: Do-Fr 10-20 Uhr, Sa-So 9-20 Uhr | Wo: Koelnmesse, Deutz-Mülheimer-Str. 111, 50679 Köln | Eintritt: 31,50 Euro | gamescom.global

2. Gamescom City Festival in der Innenstadt

Samstag, 29. August und Sonntag, 30. August

Das City Festival findet als Begleitprogramm zu der Gamescom in der Kölner Innenstadt statt. (Archivbild) Copyright: Martina Goyert

Als Begleitprogramm zur Gamescom findet am Wochenende auch das Gamescom City Festival rund um den Rudolfplatz statt. Dabei geht es vor allem um Musik, nicht um Videospiele. Neben Live-Acts auf den Bühnen gibt es Gaming-, Info- und Entertainment-Angebote. Anders als bei der Convention ist der Eintritt frei.

Wann: Sa und So, Bühnenprogramm ab ca. 16.30 Uhr | Wo: Rudolfplatz, 50674 Köln | Eintritt: frei | Gamescom/city-festival

3. Lindenthaler Sommerfest

Samstag, 29. August bis Sonntag, 30. August 2026

An zwei Tagen reihen sich in Lindenthal Stände von Handwerkern, Gastronomen und Vereinen aus dem Veedel aneinander. Neben einem Bummel lädt das Sommerfest vor allem zum geselligen Beisammensein ein: Kühle Getränke, regionale Speisen und Musik schaffen den passenden Rahmen. Zusätzlich findet am Sonntag ein verkaufsoffener Sonntag statt, der für noch mehr Leben im Viertel sorgt.

Wann: Sa-So 11-22 Uhr | Wo: Dürener Straße/ Karl-Schwering-Platz, 50935 Köln | Eintritt: frei

4. Bläck Fööss zum 50. Jubiläum im Tanzbrunnen

Samstag, 29. August 2026

Die Bläck Fööss sind seit über 50 Jahren Bestandteil der Kölschen Musikszene. (Archivbild) Copyright: Carlos Albuquerque

Die Bläck Fööss haben seit 1970 Kölsche Musikgeschichte geschrieben, wie kaum eine andere Band. Sie gehören seit über 50 Jahren zur kölschen Musikszene. An diesem Samstag treten sie Open Air am Tanzbrunnen auf und bringen kölsche Stimmung auf die Bühne.

Wann: Sa ab 19 Uhr | Wo: Tanzbrunnen, Rheinparkweg 1, 50679 Köln | Eintritt: 40 Euro, Kinder bis 12 Jahre frei

5. „Quick & Dirty“-Müllsammelaktion

Samstag, 29. August 2026

Am Samstag organisiert Zero Waste Köln, ein Verein, der sich für weniger Müll im städtischen Raum einsetzt, eine Müllsammelaktion am Aachener Weiher. Gemeinsam wird angepackt, um das beliebte Freizeitgelände aufzuräumen, Müll zu sammeln und die Verschmutzung einzudämmen. Zero Waste Köln veranstaltet regelmäßig solche Aktionen und setzt dabei auf die Unterstützung und das Engagement der Stadtgesellschaft. Also: Warum nicht den Samstag nutzen und etwas Gutes tun?

Wann: Sa 11-12 Uhr | Wo: Aachener Weiher, 50674 Köln | Eintritt: frei

6. „HafenSounds“, ein Gloabl Music Festival

Freitag, 28. August bis Sonntag, 30. August 2026

Beim „HafenSounds“-Festival geht es um die kulturelle und musikalische Vielfalt der Stadt Köln. Künstlerinnen und Künstler aus aller Welt, die in Köln eine Heimat gefunden haben, verwandeln den Vorplatz des Schokoladenmuseums in eine bunte Bühne. Das Festival findet im Rahmen von „Sommer Köln“ statt. Am Freitag beginnt das Programm mit einer „musikalischen Weltreise“, am Samstag dreht sich alles um internationale Musik. Am Sonntag endet das Festival mit dem „Chorfestival“.

Wann: Fr 15-17 Uhr, Sa 14-21 Uhr, So 13-20 Uhr | Wo: Am Schokoladenmuseum 1A, 50678 Köln | Eintritt: frei | HafenSounds – Global Music Festival

7. Bass & Büdchen Festival

Sonntag, 30. August 2026

Am Sonntag verbindet das „Bass & Büdchen“-Festival elektronische Musik mit entspannter Flohmarktstimmung. Schon am Vormittag können Besucherinnen und Besucher im Außenbereich des YUCA-Clubs an zahlreichen Flohmarktständen stöbern. Dazu kommen DIY-Stationen, Toothgems, Kaltgetränke und Streetfood. Ab 15 Uhr beginnt das musikalische Programm mit einer Open-Air-Tanzfläche, die am Abend in den Club verlagert wird. Dort gibt es eine Live-Konzertreihe mit verschiedenen Kölner Künstlern.

Wann: Sa ab 11 Uhr | Wo: YUCA, Bartholomäus-Schink-Straße 65, 50825 Köln | Eintritt: Vormittags frei, Konzerte ab 7 Euro

8. Toggo Tour

Samstag, 29. August und Sonntag, 30. August 2026

Bei der TOGGO Tour von SUPER RTL auf dem Picassoplatz vor dem RTL-Gebäude stehen Kinder im Mittelpunkt. Geplant sind Mitmachaktionen mit Woozle Goozle und SpongeBob, eine Toggolino-Spielwelt mit Hüpfburg sowie Bau- und Spielangebote und Begegnungen mit Figuren wie Peppa Pig und PAW Patrol. Auf der Bühne moderieren Simón Albers und Vanessa Civiello ein rund siebenstündiges Programm mit Live-Musik von Sezin und Kids Rave sowie BMX-Auftritten von Chris Böhm. Der Eintritt ist frei.

Wann: Sa-So 11-18 Uhr | Wo: Picasso-Platz, 50679 Köln-Deutz | Eintritt: frei

9. Sommerfest im Tierheim Köln-Ostheim

Sonntag, 30. August 2026

Wer am Sonntag etwas Zeit mitbringt, kann beim Sommerfest des Tierheims Köln-Ostheim vorbeischauen. Von 11 Uhr an gibt es Einblicke in die Tierschutzarbeit sowie Gelegenheit, das Tierheim und seine Schützlinge kennenzulernen. Für Essen und Getränke ist gesorgt; der Erlös kommt den Tieren zugute.

Wann: So 11-20 Uhr | Wo: Herkenrathweg 5, 51107 Köln | Eintritt: frei | Menschen für Tiere e.V.

10. Silent Dance Open Air

Sonntag, 30. August 2026

Wer am Sonntag gemeinsam unter freiem Himmel tanzen möchte, kann ab 15 Uhr zum Silent Dance Open Air in den Garten der Orangerie kommen. FLINTA*-DJs legen auf, die Musik wird über Kopfhörer übertragen. Dazu gibt es kühle Getränke von Mühlen Kölsch.

Wann: So 15-18 Uhr | Wo: Orangerie im Volksgarten, 50677 Köln | Eintritt: frei

11. Porz feiert! Das Rot-Weiße Straßenfest

Freitag, 28. August bis Sonntag, 30. August 2026

Bei Straßenfesten ist immer viel los, hier im Agnesviertel. (Symbolbild) Copyright: Schöneck

Wer am letzten Augustwochenende im Veedel Porz unterwegs ist, kann beim rot-weißen Straßenfest der Großen Porzer KG Rot-Weiß in Porz-Wahn vorbeischauen. Vom 28. bis 30. August gibt es auf dem Parkplatz an der Kirche ein Bühnenprogramm sowie Speisen- und Getränkestände. Am Freitag treten die Tanzcorps der KG und die Band Kaschämm auf, am Samstag folgen das Showtanzcorps und die BAP-Tribute-Band MAM. Der Sonntag steht im Zeichen von Tanzgruppen verschiedener Karnevalsvereine aus dem Veedel.

Wann: Fr-So | Wo: Wahn-Kirche, Frankfurter Str. 177, 51147 Köln | Eintritt: frei | Große Porzer KG Rot-Weiß von 1926 e.V.

12. Saison-Auftakt: FC gegen Hoffenheim

Samstag, 29. August 2026

Am Samstag geht für den FC Köln die Saison los. (Symbolbild) Copyright: Uwe Anspach/dpa

Am Samstag startet der 1. FC Köln in die Bundesliga-Saison. Wer den Auftakt nicht allein schauen möchte, kann sich mit Freunden zu Hause oder in einer Kneipe zum Spiel des 1. FC Köln gegen die TSG Hoffenheim treffen. Der Effzeh empfängt einen anspruchsvollen Gegner: Hoffenheim wurde in der vergangenen Saison Fünfter und ist erfolgreich in den DFB-Pokal gestartet. Für Spannung ist also gesorgt – und gemeinsam lässt sich der Kölner Saisonstart ohnehin am besten verfolgen.

Wann: Sa 15.30 Uhr

Märkte/Flohmärkte in Köln

Hier folgt eine Übersicht der Flohmärkte in Köln am Wochenende

Flohmärkte am Freitag, 28. August

- Flohmarkt an der Galopprennbahn | 8-13 Uhr | Scheibenstrasse 40, 50737 Köln

Flohmärkte am Samstag, 29. August

- Flohmarkt an der Galopprennbahn | 8-14 Uhr | Scheibenstrasse 40, 50737 Köln

- Gebrauchtfahrradmarkt Südstadt | 8-16 Uhr | Severinskirchplatz, 50678 Köln

- Hofflohmärkte im Kunibertsviertel & Altstadt Nord | 10-16 Uhr | Kunibertsviertel und Altstadt Nord, teilnehmende Haushalte siehe Veranstalter-Webseite

- Flohmarkt in der Alten Feuerwachse | 10-17 Uhr | Melchiorstraße 3, 50670 Köln

- Moonlight Market | 17-23 Uhr | Pattenhalle Ehrenfeld, Christianstraße 82, 50825 Köln | Eintritt: 5 Euro

Flohmärkte am Sonntag, 30. August

- Flohmarkt in der Comedia | 10-18 Uhr | Comedia Theater, Vondelstraße 4-8, 50677 Köln