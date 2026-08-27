Ihre Ausstellung im Museum Ludwig brach in Köln zuletzt noch alle Besucherrekorde. Nun ist die japanische Künstlerin Yayoi Kusama im Alter von 97 Jahren verstorben. Wie auf ihrer Website bekannt gegeben wurde, verstarb die Avantgarde-Künstlerin bereits am 14. August in einem Krankenhaus in Tokio.

In einem Statement heißt es: „Während ihres außergewöhnlichen Lebens, das ganz dem künstlerischen Schaffen gewidmet war, verfolgte Kusama eine international gefeierte Karriere als wegweisende Avantgarde-Künstlerin, deren kreatives Schaffen bildende Kunst, Performance, Belletristik und Lyrik umfasste.“

Yayoi Kusama litt unter Halluzinationen

Kusama war bekannt für ihre riesigen Installationen und bunten Werke. Besonderes Aufsehen brachten ihr ihre „Infinity Mirrored Rooms“ und die Verwendung von Polka-Dots, die sie als Symbol für Unendlichkeit und Selbstauflösung interpretierte. Bis kurz vor ihrem Tod habe sie noch an neuen Ideen gearbeitet und den Pinsel „nicht zur Seite gelegt“, heißt es in dem Statement. Denn für Kusama sei die Kunst stets auch eine Form der Therapie gewesen.

1977 zog Kusama, die bereits als Kind unter Halluzinationen litt, freiwillig in eine psychiatrische Klinik. Während ihrer Halluzinationen sah sie Blumen, die um sie herumschwirrten und mit ihr sprachen. Als Bewältigungsstrategie begann Kusama schließlich zu zeichnen, was sie sah. Auch während ihrer Zeit in der Klinik malte sie in einem nahegelegenen Atelier kontinuierlich weiter.

In Deutschland waren im Kölner Museum Ludwig bis Anfang August 300 Werke der Künstlerin ausgestellt. Mit mehr als 450.000 Besuchern war es die erfolgreichste Ausstellung des Museums überhaupt. (tsch)